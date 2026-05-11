중앙아시아 첫 진출 BBQ, 카자흐스탄 1호점 오픈 "올해 100개 목표"

BBQ가 중앙아시아에선 처음으로 카자흐스탄 최대 도시 알마티에 매장을 오픈하며 중앙아시아 시장 공략에 나섰다.

제너시스BBQ 그룹은 알마티 남부에 위치한 대형 쇼핑몰 '메가 알마아타(MEGA Alma-Ata)'에 '메가 알마아타(MEGA ALMA ATA)점'을 오픈했다고 11일 밝혔다.

이 매장은 약 78㎡ 규모로 메가 알마아타 쇼핑몰 2층 푸드코트에 자리한 QSR(Quick Service Restaurant) 타입 매장이다. 골든 프라이드 치킨과 시크릿소스 치킨(양념치킨), 치킨버거, 떡볶이와 콤보 메뉴(세트 메뉴), 체다치즈 퐁듀에 다양한 치킨을 찍어 먹는 'UFO 치킨'메뉴도 함께 구성해 현지 소비자 입맛을 사로잡는다.

알마티는 카자흐스탄 최대 도시이자 실질적인 경제 중심지로, 중앙아시아에서 소비력이 가장 높은 도시 중 하나로 평가받는다. 외식과 프랜차이즈, 유통, 서비스 산업이 가장 발달한 지역으로 글로벌 브랜드들이 카자흐스탄 진출 시 가장 먼저 선택하는 핵심 거점지역이다.

특히 금융, 무역, 물류, 관광, 레저 산업이 집중된 도시 특성상 점심뿐 아니라 비즈니스와 여가를 겸한 저녁 시간대 소비 비중도 높은 것이 특징이다. 알파라비 카자흐 국립대학교, 키멥대학교, 사트바예프 국립기술대학교 등 주요 대학이 밀집해 있어 젊은 소비층과 외국인 유학생 수요도 풍부하다.

BBQ가 입점한 메가 알마아타 쇼핑몰은 약 18만㎡ 규모의 중앙아시아 최대급 복합 쇼핑몰 중 하나로, 연간 방문객이 약 1000만명에 달하는 핵심 상권이다. 대학생과 직장인, 관광객이 동시에 유입되는 복합 소비형 공간으로, 알마티 내에서도 소비력이 집중된 대표 상권으로 꼽힌다.

BBQ는 알마티를 시작으로 카자흐스탄 전역으로 사업 확대에도 속도를 낼 계획이다. 상반기 중 현지 주요 상권을 중심으로 20개 매장을 순차적으로 오픈하고, 3분기 내에는 수도 아스타나에도 진출할 예정이다. 아스타나는 약 165만 명이 거주하는 카자흐스탄의 행정수도로, 정부기관과 국제 비즈니스 수요가 집중된 신흥 소비도시로 평가받는다. 이를 기반으로 BBQ는 연말까지 현지 100개점 오픈을 목표로 브랜드 확장에 나설 계획이다.

BBQ 관계자는 "이번 카자흐스탄 진출은 코트라(KOTRA, 대한무역투자진흥공사)와 협력을 바탕으로 이뤄낸 민관 협업의 성과다"며 "알마티 핵심 상권을 시작으로 수도 아스타나를 포함한 주요 거점 도시로 확장을 이어가 중앙아시아 시장 내 입지를 빠르게 넓혀 나갈 것"이라고 말했다.