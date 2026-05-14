전문 수의사 관리 60개 전용목장 착유 1A등급 '덴마크 우유' 출시

동원F&B가 전용 목장의 신선한 1A등급 원유를 담은 '덴마크 우유'를 출시했다고 14일 밝혔다.

'덴마크 우유'는 동원F&B의 전문 수의사가 체계적으로 관리하는 전용 목장 약 60여 곳에서 착유한 1A등급 원유만을 사용한다. 동원F&B는 목장 내 젖소의 건강과 목장 환경까지 전담 관리하는 전문 수의사 시스템을 통해 원유의 품질을 높이는데 주력했다. 또한 목장에서 공장으로 유통되는 동선을 최적화해 원유의 신선함을 유지했다.

동원F&B는 덴마크 우유에 자체 품질관리 시스템인 'NF(Nature Fresh) 시스템'을 통해 목장, 공장 입고, 생산 전·후 등 총 4차례에 걸쳐 원유 검사를 진행한다. 모든 단계에서 관능검사, 이화학검사 등 14가지 항목을 검사하며, 기준을 통과한 원유만 덴마크 우유로 거듭난다. 또한 생산부터 유통에 이르는 모든 과정에 걸쳐 7℃ 이하 저온에서 원유를 보관해 신선함을 유지한다.

동원F&B 관계자는 "덴마크 우유는 전용 목장 원유 착유부터 품질 관리, 모든 공정 저온 보관까지 한 잔의 우유가 만들어지는 모든 과정에 엄격한 기준을 적용한 제품"이라며 "앞으로도 원유 본연의 신선함을 소비자에게 온전히 전달할 수 있도록 지속적으로 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 '덴마크'는 낙농 선진국 덴마크의 기술과 노하우를 도입해 신선함과 건강함을 추구하는 유제품 브랜드다. '덴마크'는 한국의 낙농업 발전과 양질의 유제품 공급을 위해 지난 1985년 대한민국과 덴마크가 합작해 탄생했고, 현재 동원F&B의 프리미엄 유가공 브랜드로 운영되고 있다.