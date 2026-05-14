토마토시스템, 1분기 영업이익 흑자전환… 매출·수익성 동반 개선

AI 소프트웨어 및 디지털 헬스케어전문기업 토마토시스템(3,805원 ▼60 -1.55%)이 AI(인공지능) 솔루션 공급 확대에 힘입어 올해 1분기 흑자전환에 성공했다고 14일 밝혔다.

토마토시스템 1분기 연결 기준 매출액 83억원, 영업이익 2억원을 기록하며, 전년 동기 대비 각각 48.3% 증가 및 흑자 전환에 성공했다. 같은기간 당기 순이익은 13억원으로 집계됐다. 특히 이번 실적은 회사 창사 이래 역대 1분기 기준 최대 매출 실적이다.

회사는 최근 대학 ERP(전사적 자원관리 시스템) 및 금융·기업권 디지털 전환 사업을 중심으로 수주가 확대되며 매출 성장과 수익성 개선이 동시에 나타났다고 설명했다. 실제로 전북대학교, 원광대학교, 동양미래대학교등 대학 정보화 사업과 함께 서일대학교 올케어 학사성과관리시스템 구축 사업이 진행되고 있다. 또한 메리츠증권, 흥국화재 등 금융권과 대우건설 프로젝트에서 UI/UX(사용자 인터페이스/사용자 경험) 개발 플랫폼 '엑스빌더6'가 최종 선정되는 등 다양한 산업군에서 성과를 확대하고 있다.

특히 해당 프로젝트들은 일정 기간에 걸쳐 매출로 인식되는 구조를 갖고 있어 향후 실적 안정성 확대에기여할 것으로 회사 측은 기대하고 있다. 또한 주력 솔루션인 '엑스빌더6'의 금융·공공 부문 적용 확대와 함께 AI 기반 UI·UX 개발 솔루션 '엑스빌더6 아이젠(AIGen)'을 통한 신규 사업 기회 확보가 중장기 성장 동력으로 작용할 전망이다.

토마토시스템 관계자는 "기 확보된 수주잔고를 바탕으로 매출성장이 이어지고 있다"며 "주요 고객 레퍼런스 확대를 통해 추가 수주도 지속될 것으로 기대한다"고 말했다.