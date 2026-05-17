일주일 만에 5만개 완판...세븐일레븐, 일본 '산가리아 우유' 추가 입고

세븐일레븐이 산가리아 우유 5만개를 추가 입고해 19일부터 전국 점포에서 판매한다. /사진제공=세븐일레븐

편의점 세븐일레븐이 일본 현지 편의점 필수 구매 아이템으로 꼽히는 '산가리아우유' 2종(딸기·바나나)을 추가로 선보인다.

세븐일레븐은 지난 6일 업계 단독으로 선보여 출시 일주일 만에 초도 물량 5만여 개가 전량 소진된 산가리아 우유 2종을 5만여개 추가 확보해 19일부터 전국 점포에 입고한다고 17일 밝혔다.

산가리아우유는 페트 형태의 500ml 우유로 일본 홋카이도산 생크림을 사용해 진하고 부드러운 우유 본연의 맛을 살린 것이 특징이다. 딸기맛은 진한 우유에 딸기의 새콤달콤한 맛이 더해져 부드러운 단맛이 나고 바나나맛은 특유의 달콤한 향과 진한 우유의 고소함이 잘 어우러진다.

최근 우윳값 부담에 상대적으로 보관이 용이하고 가격 경쟁력을 갖춘 멸균우유에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 여기에 기존 흰 우유 중심이었던 멸균우유 시장에서 다양한 맛을 찾는 소비자들의 관심도 커지고 있다. 세븐일레븐에 따르면 올해 1월 1일부터 이달 15일까지 멸균우유 상품군의 매출은 전년동기 대비 5배가량 신장했다.

산가리아우유는 일반 우유 대비 소비기한이 길어 상온에서 장기간 보관할 수 있다. 1~2인 가구에서도 부담 없이 여러 개를 구매해도 부담이 적다. 세븐일레븐은 상시 2+1 행사를 기획해 합리적인 가격으로 선보인다.

세븐일레븐은 여름철 성수기를 대비해 다양한 이색 음료 라인업을 확대하고 있다. 최근 키링이 동봉된 'NCT WISH 멜론팝' 음료를 선보였으며, 음료 뚜껑을 키링으로 활용할 수 있게 고안된 '헬로키티에이드'를 출시했다.

글로벌 소싱 역량도 꾸준히 강화하는 중이다. 지난달에는 대만 내 기능성 차 시장 점유율 1위를 기록하고 있는 대만여주차를 선보인 바 있다. 세븐일레븐이 현재까지 국내 편의점 시장에 도입한 글로벌 소싱 상품은 총 250여 종에 달하며, 전체 누적 판매 수량은 1천800만개를 넘어섰다.