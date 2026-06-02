팀버랜드, 수원 핵심 상권 공략 강화… AK플라자 수원점 새 단장

글로벌 아웃도어 라이프스타일 브랜드 팀버랜드가 AK플라자 수원점 매장을 확장 이전하며 경기 남부권 고객 접점 확대에 나선다.

팀버랜드는 지난 5월 29일 AK플라자 수원점 1층 매장을 4층으로 이전하고 보다 넓은 공간과 강화된 제품 구성을 갖춘 새로운 매장을 선보였다고 밝혔다.

새 매장에서는 브랜드를 대표하는 옐로 부츠와 보트 슈즈를 비롯해 프리미엄 라인인 도쿄 디자인 컬렉티브와 다양한 신제품을 만나볼 수 있다. 기존보다 확대된 공간을 통해 팀버랜드가 추구하는 아웃도어 라이프스타일과 감성적인 스타일링을 보다 입체적으로 경험할 수 있도록 구성했다.

팀버랜드는 이번 리뉴얼을 계기로 고객 경험 강화에 주력할 계획이다. 특히 브랜드 헤리티지를 기반으로 한 아이코닉 제품군과 프리미엄 컬렉션을 확대하며 라이프스타일 브랜드로서의 경쟁력을 높인다는 전략이다.

1973년 설립된 팀버랜드는 아웃도어 헤리티지와 장인정신, 혁신을 바탕으로 성장한 글로벌 브랜드다. 대표 제품인 옐로 부츠를 비롯해 신발, 의류, 액세서리 전반에서 기능성과 디자인을 결합한 제품을 선보이며 전 세계 소비자들의 사랑을 받고 있다.

팀버랜드 관계자는 "AK플라자 수원점 리뉴얼을 통해 고객과의 접점을 더욱 확대하고 브랜드가 지향하는 아웃도어 라이프스타일을 지속적으로 선보여 나갈 계획"이라고 밝혔다.