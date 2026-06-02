아이더, 여름 샌들도 '올라운드' 시대… 일상부터 하이킹까지 활용성 확대

여름 샌들이 물놀이용 계절 아이템을 넘어 일상과 여행, 가벼운 하이킹까지 아우르는 '올라운드 아이템'으로 진화하고 있다. 스타일과 활동성을 동시에 추구하는 소비자가 늘면서 기능성과 디자인을 겸비한 샌들 수요도 확대되는 추세다.

최근에는 스니커즈 감성을 접목하거나 개성을 살린 디자인을 적용한 제품들이 주목받고 있다. 장시간 착화에도 편안한 착용감과 안정적인 접지력, 간편한 착용 방식 등 실용성을 갖춘 제품이 소비자 선택의 기준으로 자리 잡고 있다.

아이더는 이러한 트렌드에 맞춰 다양한 라이프스타일에 대응하는 여름 샌들 라인업을 선보이고 있다. '라투르 샌들'은 스니커즈와 샌들의 장점을 결합한 하이브리드 스타일로 쿠셔닝과 유연성을 강화해 일상과 여행에서 편안한 착화감을 제공한다.

'하이커스 SD'는 계곡 트레킹과 숲길 산책, 가벼운 하이킹 등 여름 아웃도어 활동에 적합한 기능성 샌들이다. 통기성과 접지력을 높여 다양한 야외 환경에서도 안정적인 보행을 지원한다.

여성용 '제인2'는 메리제인 스타일에 스트링 디자인을 적용해 감각적인 분위기를 더했다. 벨크로 방식으로 착화감을 조절할 수 있으며, 러버 아웃솔을 적용해 물기가 많은 환경에서도 안정적인 활동이 가능하다.

조두희 아이더 마케팅 팀장은 "최근 여름 샌들은 특정 상황에서만 신는 계절성 아이템을 넘어 여행과 일상, 가벼운 아웃도어 활동까지 폭넓게 활용할 수 있는 멀티 아이템으로 변화하고 있다"며 "다양한 라이프스타일과 취향을 반영한 샌들 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.