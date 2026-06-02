더샘, 6월 올영세일 참여… 인기 메이크업·스킨케어 집중 선봬

더샘(대표이사 임진서)이 오는 6월 6일까지 진행되는 '6월 올영세일'에 참여해 신제품과 한정 기획세트를 선보이며 다양한 인기 제품을 할인 판매한다.

이번 행사에서는 '글램 퍼펙션 베이크드 하이라이터'가 6월 올영픽에 선정되며 관련 기획세트 3종을 선보인다. 또한 출시 이후 꾸준한 인기를 얻고 있는 '커버 퍼펙션 포어제로 에어 프라이머'와 '커버 퍼펙션 트리플 팟 컨실러'도 특별 구성 제품으로 만나볼 수 있다.

여름철 피부 고민 해결을 위한 스킨케어 제품도 함께 선보인다. '스킨 프렙 쿨링 무스 토너'는 피부 온도 관리와 모공 케어에 도움을 주는 제품이며, '스킨 프렙 밸런싱 밀크 로션'은 수분 공급과 피부 결 정돈에 초점을 맞춘 제품이다.

이 밖에도 컨실러와 브로우, 립 메이크업 제품은 물론 클렌징 제품까지 다양한 품목을 포함해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

더샘 관계자는 "이번 올영세일은 신제품과 한정 기획세트를 중심으로 다양한 혜택을 마련했다"며 "상반기 많은 관심을 받은 인기 제품들을 보다 합리적으로 경험할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.