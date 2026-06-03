교원 웰스, '스파원' 비데 출시 기념 프로모션..."4개월 렌탈료 공짜"

교원 웰스(Wells)가 '스파원' 비데 출시를 기념해 렌탈료 할인 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

오는 25일까지 진행되는 이번 행사에선 신제품 스파원을 포함한 인기 비데에 대해 최대 4개월 렌탈료 면제 혜택이 제공된다.

프리미엄 좌욕 스파가 특징인 스파원은 5년 약정 기준 렌탈료가 8개월 반값이다. 여기에 추가 할인까지 적용돼 월 1만 원 대라는 합리적인 가격에 신제품을 이용할 수 있다. 전해수로 유로, 노즐, 도기를 케어하는 '스파원 케어+' 모델의 경우 월 렌탈료를 최대 22% 할인해 준다.

이와 함께 핵심 위생 관리 기능을 갖춘 실속형 '비데 케어+'는 3개월 렌탈료 면제, 올스테인리스 노즐이 탑재된 '비데 올스텐'은 2개월 렌탈료를 면제해 준다. 재렌탈, 중고보상 등 조건에 따라 추가 할인을 받을 수 있다.

렌탈 기간 동안 전문가의 관리 서비스도 받을 수 있다. 관리 주기에 따라 웰스매니저가 방문해 노즐 도어와 '클린 이온 필터'를 교체하고 전용 키트를 활용한 제품 내·외부 클리닝을 진행한다. 스파원에 장착된 클린 이온 필터는 수돗물에 들어있는 녹과 이물질을 여과하고 석회질을 흡착하여 비데 사용 시 깨끗하고 부드러운 물살을 구현한다.

교원 웰스 관계자는 "프리미엄 비데 스파원의 좌욕 스파 케어와 다양한 편의 기능을 보다 많은 고객이 경험할 수 있도록 프로모션을 마련했다"고 말했다.