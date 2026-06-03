자라, 영국 키즈 브랜드 카라멜과 협업 컬렉션 선봬

글로벌 패션 브랜드 자라가 영국 런던 기반 프리미엄 키즈 브랜드 카라멜과 협업한 컬렉션을 공개했다.

카라멜은 1999년 에바 카라이아니스가 설립한 브랜드로, 감각적인 디자인과 높은 품질을 바탕으로 글로벌 시장에서 입지를 넓혀왔다.

이번 컬렉션은 자라의 글로벌 제품 개발 역량과 카라멜의 디자인 철학이 결합된 것이 특징이다. 에바 카라이아니스는 소재 선정부터 제품 구조, 스타일링, 비주얼 디렉션까지 전 과정에 참여해 브랜드 정체성을 담아냈다.

컬렉션은 실용성과 편안함, 자연스러운 스타일을 중심으로 구성됐다. 유니폼과 남성복 원단에서 영감을 받은 소재와 절제된 색감을 적용했으며, 아이들의 개성을 자연스럽게 드러낼 수 있도록 디자인했다.

아동복뿐 아니라 여성복 및 액세서리 캡슐 컬렉션도 함께 선보인다. 여성 컬렉션은 고급 원단과 정교한 테일러링, 편안한 착용감을 바탕으로 활용도 높은 스타일을 제안한다.

자라는 이번 협업을 통해 아동복 컬렉션의 디자인 경쟁력을 강화하고, 카라멜이 추구해온 창의적이고 세련된 감각을 보다 많은 소비자들에게 선보인다는 계획이다.

한편, 자라와 카라멜의 협업 컬렉션은 6월 3일부터 자라 공식 온라인 스토어와 자라 롯데월드몰점에서 판매되며, 지난 6월 14일까지 롯데월드몰점에서 팝업 공간도 함께 운영됐다.