프레비츠, 코스모뷰티 서울서 글로벌 시장 공략 본격화

프레비츠가 지난 5월 27일부터 29일까지 서울 코엑스에서 열린 '코스모뷰티 서울 2026' 참가를 성공적으로 마무리하며 글로벌 시장 경쟁력을 알렸다.

프레비츠는 이번 박람회에서 대표 제품인 '에어핏 선스틱' 라인업을 중심으로 멀티 기능 선케어 솔루션을 선보인 가운데, 자외선 차단과 프라이머, 톤업, 파우더 기능을 결합한 제품 콘셉트가 해외 바이어들의 관심을 끌었다.

또한 하반기 출시 예정인 신제품 '선세럼'을 처음 공개했으며, 중남미·중동·동남아시아 바이어들과 수출 및 유통 협력 상담을 진행했다.

독창적인 패키지 디자인과 실용성을 갖춘 선케어 제품군은 해외 유통 관계자들로부터 긍정적인 평가를 받았으며, 온·오프라인 채널 입점 논의도 이어졌다.

프레비츠 관계자는 "이번 박람회를 통해 제품 경쟁력과 브랜드 방향성을 글로벌 시장에 소개할 수 있었다"며 "해외 유통망 확대와 수출 성과로 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.

한편, 프레비츠는 에어핏 선스틱과 더블엑스 패치, 비건 PDRN 스킨케어 등 기능성 제품군을 중심으로 국내외 시장 공략을 강화하고 있다.