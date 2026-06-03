형지I&C, 일본 공략 본격화… '옴니패션' 전략 해외 확장

형지I&C가 온·오프라인을 결합한 '옴니패션' 전략을 일본 시장으로 확대하며 글로벌 사업 강화에 나선다.

형지I&C는 국내에서 성과를 거둔 옴니패션 모델을 바탕으로 온라인과 오프라인을 아우르는 통합 비즈니스 전략을 해외 시장에도 적용할 계획이라고 밝혔다.

회사는 자사몰 '하이진닷컴'의 성장세를 기반으로 온라인 경쟁력을 강화하고 있으며, 오는 9월 온라인 전용 브랜드 '볼디니' 론칭도 준비하고 있다.

일본 시장에서는 여성복 브랜드 '캐리스노트'를 앞세워 온·오프라인 채널을 동시에 공략한다.

오프라인 부문에서는 현지 패션 에이전트와 협력해 미쓰코시 백화점, 온워드 카시야마 등 주요 유통 채널 입점을 추진하고 있으며, 하반기에는 일본 대형 상사들의 F/W 수주회에도 참여할 예정이다.

온라인 부문에서는 일본 대형 상사 이토추와 패션 유통기업 CNB네트워크가 추진하는 K패션 플랫폼을 통해 현지 소비자 판매에 나선다. 향후 캐리스노트를 시작으로 예작, 본 등으로 브랜드 라인업을 확대할 계획이다.

또한 일본 프리미엄 홈쇼핑 채널 진출도 추진한다. 형지I&C는 현지 홈쇼핑 플랫폼 관계자들과 협의를 진행하며 유통망 다변화에 속도를 내고 있다.

형지I&C 관계자는 "온라인과 오프라인, 홈쇼핑을 아우르는 유통망을 구축해 일본 프리미엄 시장을 공략할 것"이라며 "글로벌 외형 성장과 안정적인 수익 기반 확보에 집중하겠다"고 말했다.