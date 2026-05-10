내년 'SKY 대입' 핵심 평가 요소는 학생부…수능 영향력 ↓

2028학년도 대입에서 '서연고(서울대·연세대·고려대)' 입시의 학생부 영향력이 한층 커질 전망이다. 수시에서는 대학수학능력시험(수능) 최저학력기준 없이 선발하는 비율이 크게 늘었고, 정시에서도 학생부 반영 비중이 높은 구조가 유지되면서 사실상 내신 관리가 최상위권 입시의 핵심 변수로 떠오르고 있다는 분석이다.

10일 종로학원이 2027·2028학년도 서연고 대학별 전형계획안을 분석한 결과에 따르면 2028학년도 서연고 수시 일반전형 선발인원 7146명 가운데 4132명(57.8%)이 수능 최저학력기준 없이 선발되는 것으로 나타났다.

이는 2027학년도 6475명 중 2598명(40.1%)과 비교해 1534명(59%) 증가한 규모다. 전체 수시 선발인원 자체도 671명(10.4%) 늘었다.

대학별로 보면 서울대는 수시 선발인원 2313명 전원을 수능 최저 없이 선발한다. 2027학년도에는 2023명 중 1502명(74.2%)이 수능 최저 미적용이었다.

고려대는 수시 전체 선발인원 2483명 중 1258명(50.7%)을 수능 최저 없이 선발한다. 전년도 23.0% 대비 두 배 이상 확대됐다. 반면 연세대는 2350명 중 561명(23.9%)으로 전년(26.7%)보다 소폭 낮아졌다.

종로학원은 수능 최저 적용 축소로 인해 학교 내신과 학생부 영향력이 이전보다 더 커질 것으로 분석했다.

정시에서도 학생부 부담은 이어질 전망이다. 2028학년도 서연고 정시 일반전형 선발인원 3883명 중 2419명(62.3%)이 학생부를 반영한다. 비율 자체는 2027학년도 69.7%보다 다소 낮아졌지만, 정시 선발인원이 4491명에서 3883명으로 608명(13.5%) 감소하면서 사실상 수시 비중이 더 높아졌다는 평가다.

대학별로는 서울대 정시 선발인원의 85.1%, 연세대 85.2%, 고려대 30.2%가 학생부를 반영한다.

수능 영향력도 일부 약화되는 흐름이다. 서울대는 정시 수능 반영 방식에서 기존 표준점수 대신 등급·백분위를 활용하고, 고려대 역시 표준점수 대신 백분위를 적용하면서 수능 변별력이 다소 낮아질 수 있다는 분석이다.

임성호 종로학원 대표는 "2028학년도 서연고 최상위권에서는 학교 내신, 수능, 고교학점제 모두 관리가 필요한 상황"이라며 "수험생 입장에서는 내신 최상위권을 유지하더라도 고교학점제 관련 과목 부담이 크고, 수능 중심 정시에서도 내신 부담이 매우 커지는 상황으로 해석된다"고 설명했다.