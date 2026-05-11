민경선, 민주당 고양시장 예비후보 확정 …지역 국회의원들과 압승 결의

김성회(왼쪽부터)의원, 김영환 의원, 민경선 후보, 이기헌 의원, 한준호 의원이 손을 맞잡고 지방선거 승리를 다짐하고 있다. /사진제공=민경선 후보

민경선 고양시장 예비후보가 지난 10일 더불어민주당 중앙당으로부터 후보자 추천서(공천장)를 받았다고 11일 밝혔다.

앞서 민주당 최고위원회는 지난 9일 밤 회의를 통해 민 예비후보에 대한 공천 확정을 승인했다.

민 예비후보는 이날 공천장 수령 후 국회를 방문해 고양시 지역구 국회의원 4인과 함께 본선 승리를 향한 결의를 다졌다.

김성회·한준호·이기헌·김영환 의원은 후보 확정을 축하하며 그간의 노고를 치하했고, 치열한 경선을 거쳐 선출된 후보인 만큼 더 절박한 마음으로 선거에 임해줄 것을 당부했다.

민 예비후보는 "위기의 순간마다 힘을 보태준 시민사회와 당원들 덕분에 민주당 후보가 될 수 있었다"며 "압도적 승리로 보답하겠다"고 전했다.

그러면서 "지난 4년 동안 후퇴한 고양시가 다시 힘차게 전진할 수 있도록 경제를 살리고, 상권을 살리고, 교통을 살리는 정책을 실현하겠다"고 덧붙였다.

한편 민 예비후보는 지난 4월18일 민주당 고양시장 후보자 경선 결선투표에서 승리했으나 정치자금법 위반 혐의로 고발장이 접수되는 등 잡음이 일었다. 민 예비후보는 당사자의 사실무근 확인과 함께 고발인과 이를 유포한 언론사에 대해 공직선거법 위반 및 명예훼손으로 고발했다. 지역 시민단체도 나서 의혹제기를 정치공작으로 규탄하는 성명서를 내고 중앙당에 이를 전달하기도 했다.