'제2의 홈런볼' 노린다...GS25, 야구 콘셉트 스낵 '오잉K불황태맛' 출시

편의점 GS25에서 야구 콘셉트 스낵으로 선보인 ‘오잉K불황태맛’ 상품을 들고 있다. /사진제공=GS리테일

편의점 GS25가 국내 프로야구 1200만 관중 시대에 맞춰 야구 콘셉트 스낵을 선보인다.

GS25는 롯데웰푸드(121,400원 ▼100 -0.08%)의 대표 스낵 브랜드 '오잉'과 협업한 '오잉K불황태맛'을 이달 14일 단독 출시한다.

야구장의 뜨거운 응원 문화와 관람 먹거리 트렌드를 반영한 기획 상품이다. 스트라이크 아웃(Strike Out)을 의미하는 'K'를 상품명과 패키지 디자인에 적용했다.

집이나 야구장에서 경기를 관람하며 맥주 등 주류와 함께 즐기기 좋은 안주형 스낵 콘셉트다. 고소한 황태 원물(황태채엑기스분말)에 청양고추 시즈닝과 마요네즈 풍미를 더했고 오잉 시리즈 특유의 식감과 불향을 입혀 맛을 냈다.

실제로 야구장 인근 매장에서 야구 콘셉트 스낵 수요가 높다. GS25가 올해 1~4월 잠실야구장 및 인근 매장의 스낵 판매 데이터를 분석한 결과, '홈런볼'은 부동의 판매 1위를 기록했다. 2위 상품 대비 약 7.6배 높은 판매량을 기록했다.

GS25는 오잉K불황태맛도 야구와 연관된 직관적인 네이밍과 중독성 있는 맛을 앞세워 '제2의 홈런볼'로 자리 잡을 것으로 기대한다.

GS25는 오는 12일부터 14일까지 잠실야구장 내 매장에서 '오잉K불황태맛' 증정 이벤트를 진행한다.

GS25는 올해 다양한 국내외 스포츠 대회에 맞춰 'GS25 스포츠 페스타'를 테마로 한 행사 및 마케팅 활동을 전개하고 있다. 지난 4월 30일 FC서울과 협업한 스포츠 특화 매장 GS25연남한양점 1주년을 맞아 선수들과 함께 이벤트를 진행했다. 5월 5일 잠실야구장에선 어린이날을 맞아 부채 증정, 어린이 음료 1+1 행사를 선보였다.