한기대, 2026학년도 후기 대학원 신입생 모집...다음달 5일까지 접수

한국기술교육대학교 전경./사진제공=한기대

한국기술교육대학교가 다음달 5일까지 2026학년도 후기 일반대학원 및 IT융합과학경영산업대학원 신입생을 모집한다고 11일 밝혔다.

모집 인원은 박사 17명, 석사 105명 등 총 122명이다. 모집 학과는 △기계공학과 △메카트로닉스공학과 △전기·전자·통신공학과 △컴퓨터공학과 △디자인공학과 △건축공학과 △에너지신소재화학공학과 △산업안전공학과 △융합학과 △경영학과 △AI융합교육학과 △안전환경공학과(계약학과) 등이다.

일학습병행대학 대학원과정은 △스마트제어시스템공학과 △AI융합학과 △스마트팩토리융합학과 등 3개 학과에서 60명을 별도로 뽑는다.

장학 혜택도 강화된다. 일반대학원 전일제생은 재학 기간 등록금 전액을 지원받는다. 학기당 석사 250만원, 박사 365만원 규모의 국가장학금을 신규 유치했으며, 생활복지와 담헌장학 등 다양한 장학제도를 운영 중이다.

아울러 연구·학술 활동을 독려하기 위해 논문 게재 장려금과 학회 참가비, 영어 학위 논문 교정비 등을 지원한다.

지원서는 다음달 5일까지 온라인으로 접수하며, 서류심사와 면접을 거쳐 7월14일 최종 합격자를 발표한다. 자세한 내용은 대학원 홈페이지에서 확인할 수 있다.