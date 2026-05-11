경남도 통합지원협의체 출범 통합돌봄체계 본격 가동

박일웅 경남도지사 권한대행(오른쪽에서 2번째)이 통합지원협의체 회의를 하고 있다./사진제공=경남도

경남도가 복지·보건·의료·주거 분야 전문가가 참여하는 '경남도 통합지원협의체'를 출범하고 본격 가동에 들어갔다고 11일 밝혔다.

박일웅 경남도지사 권한대행(경남도 행정부지사)은 이날 경남도 통합지원협의체 제1차 회의를 열어 부위원장을 선출하고 △협의체 운영세칙 제정안 심의 △경남형 통합돌봄 추진현황 및 현안 보고 후 정책 발전방안을 논의했다.

△시군 및 읍면동 전담조직 운영체계 정비 △돌봄 필요자 의무방문 확대 △경남형 이웃돌봄 우수마을 조성 △통합돌봄 전문인력 양성 등 경남형 통합돌봄 추진과제도 협의했다.

경남도 통합지원협의체는 △국민건강보험공단 △국민연금공단 △경남도의회 △한국토지주택공사(LH) △영산대학교 △경남연구원 등 기관과 전문가 등 24명으로 구성했다.

위원들은 앞으로 △지역계획 수립과 평가 △통합돌봄 정책 자문 △기관 간 연계·협력체계 구축 등 경남형 통합돌봄 정책을 논의한다.

경남도는 협의체의 광역 거버넌스 기능 강화를 위해 관계기관 간 협력체계 강화와 함께 △기관별 안내창구 운영과 정책 홍보 △돌봄 대상자 발굴 및 읍면동 통합돌봄창구 연계 등 경남형 통합돌봄의 현장 확산을 당부했다.

경남도는 통합돌봄과를 신설하고 18개 시군 전담팀과 305개 읍면동 통합돌봄창구를 운영하고 있다. 경남형 틈새돌봄서비스 고도화와 전문기관 중심 품질관리 체계 구축 등을 통해 지역 간 돌봄서비스 격차 해소도 추진 중이다.

박일웅 경남도지사 권한대행은 "이번 협의체 출범은 경남형 통합돌봄이 준비 단계를 넘어 실행 단계로 전환되는 중요한 분기점"이라며 "도민 누구나 살던 곳에서 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 촘촘한 통합돌봄 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.