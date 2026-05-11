경남도 통합지원협의체 출범 통합돌봄체계 본격 가동

복지·보건·의료·주거 전문가 24명 참여 통합돌봄 실행 강화
경남도가 복지·보건·의료·주거 분야 전문가가 참여하는 '경남도 통합지원협의체'를 출범하고 본격 가동에 들어갔다고 11일 밝혔다.
박일웅 경남도지사 권한대행(경남도 행정부지사)은 이날 경남도 통합지원협의체 제1차 회의를 열어 부위원장을 선출하고 △협의체 운영세칙 제정안 심의 △경남형 통합돌봄 추진현황 및 현안 보고 후 정책 발전방안을 논의했다.
△시군 및 읍면동 전담조직 운영체계 정비 △돌봄 필요자 의무방문 확대 △경남형 이웃돌봄 우수마을 조성 △통합돌봄 전문인력 양성 등 경남형 통합돌봄 추진과제도 협의했다.
경남도 통합지원협의체는 △국민건강보험공단 △국민연금공단 △경남도의회 △한국토지주택공사(LH) △영산대학교 △경남연구원 등 기관과 전문가 등 24명으로 구성했다.
위원들은 앞으로 △지역계획 수립과 평가 △통합돌봄 정책 자문 △기관 간 연계·협력체계 구축 등 경남형 통합돌봄 정책을 논의한다.
경남도는 협의체의 광역 거버넌스 기능 강화를 위해 관계기관 간 협력체계 강화와 함께 △기관별 안내창구 운영과 정책 홍보 △돌봄 대상자 발굴 및 읍면동 통합돌봄창구 연계 등 경남형 통합돌봄의 현장 확산을 당부했다.
경남도는 통합돌봄과를 신설하고 18개 시군 전담팀과 305개 읍면동 통합돌봄창구를 운영하고 있다. 경남형 틈새돌봄서비스 고도화와 전문기관 중심 품질관리 체계 구축 등을 통해 지역 간 돌봄서비스 격차 해소도 추진 중이다.
박일웅 경남도지사 권한대행은 "이번 협의체 출범은 경남형 통합돌봄이 준비 단계를 넘어 실행 단계로 전환되는 중요한 분기점"이라며 "도민 누구나 살던 곳에서 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 촘촘한 통합돌봄 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.