캠코 경남지역본부 직원 사칭 범죄예방·보안 강화 추진

캠코 경남지역본부 직원들이 '선입금 요구 NO!' '의심되면 확인!' 등의 문구가 담긴 피켓을 들고 기념촬영을 하고 있다./사진제공=캠코 경남지역본부

캠코(한국자산관리공사) 경남지역본부가 11일 공공기관 직원 사칭 범죄 예방을 위해 임직원 대상 대응 교육을 하는 등 보안 강화에 나섰다.

최근 공공기관 직원을 사칭해 협력업체를 대상으로 계약 체결을 유도하거나 선입금 및 금품을 요구하는 사기 사례가 발생함에 실제 사칭 사례와 주요 수법, 피해 발생 시 대응방법을 교육했다. 허위 공문서 및 명함을 활용한 계약 유도 방식과 특정 업체 물품 구매 대납 요구 사례 등에 대한 예방 교육도 진행했다.

특히 직원들에게 명함, 내부 기안문 등 업무자료가 외부에 무단 노출되지 않도록 보안 유의를 당부하고 지역 협력업체 등을 대상으로도 관련 사례를 안내하고 주의를 당부했다.

직원들은 '캠코는 계약 유도 및 선입금을 요구하지 않습니다'라는 현수막과 피켓을 활용해 사칭 사기 피해 예방 메시지를 공유했다.

위충열 캠코 경남지역본부장은 "공공기관 사칭이 의심되는 연락을 받을 경우 반드시 해당 기관에 사실 여부를 확인해야 한다"며 "주요 사기 수법과 대응 절차를 숙지해 피해예방에 유의할 것"을 당부했다.