평택시 중소기업 고유가·수출난 '이중고' 타파…15억 추경 편성

평택시청 전경./사진제공=평택시

경기 평택시가 지난 8일 열린 시의회 제263회 임시회에서 기업지원예산 15억원을 추가 편성했다고 12일 밝혔다.

추경 예산은 중동지역 정세 불안 장기화에 따른 고유가와 대외 경제 여건 악화로 어려움을 겪는 시민과 소상공인 및 기업을 지원하기 위해 마련했다.

예산은 자금 분야와 수출기업 지원 분야로 나뉜다.

자금 분야에서는 경기신용보증재단을 통해 운영 중인 특례 보증에 5억원, 중소기업 육성자금에 5억원 등 총 10억을 추가 출연해 관내 중소기업에 원활한 자금 조달을 지원한다.

수출기업 지원 분야는 총 3개 사업에 5억원의 예산을 투입한다. △물류비 지원사업 △수출·환 변동 보험료 지원사업 △해외플랫폼 입점 사업이 있으며, 자세한 내용은 사업 주체인 평택산업진흥원의 누리집과 다양한 매체로 안내할 계획이다.

정장선 시장은 "중동사태 장기화에 따른 대외 불확실성이 높아지고 있는 만큼 기업 경영 여건 악화에 적기 대응하고, 중소기업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위해 예산을 추가 확보했다"라면서 "앞으로도 기업수요를 반영한 실효성 있는 맞춤형 지원 정책을 탄력적으로 추진해 나가겠다"라고 밝혔다.