경기도 민생에 숨통…'1.6조' 추경안, 도의회 통과

12일 경기도의회 예담채에서 열린 2026년 여·야·정 협치위원회 전체회의에서 최종현 민주당 대표의원, 김동연 경기도지사, 백현종 국민의힘 대표의원(이상 왼쪽부터)이 합의문 서명 후 기념촬영을 하고 있다. /사진제공=경기도

경기도가 12일 제1회 추가경정예산이 총 41조6799억원 규모로 경기도의회를 통과했다고 밝혔다.

올해 본예산 40조577억원보다 1조6222억원이 늘어난 규모다. 일반회계는 1조6119억원, 특별회계는 103억원이 증액됐다.

이번 추경에는 민생경제 방파제 역할, 도민이동권 보장, 농가지원 3대 패키지 지원, 취약계층 사각지대 핀셋지원 사업이 편성됐다.

도는 '민생경제 방파제' 역할을 위해 △고유가 피해지원금 1조1335억원 △산모신생아 건강관리 지원 123억원 △경기도 참전명예수당 지원 10억원 △경기도 여성청소년 생리용품 보편지원에 36억원 등 1조1504억원을 편성했다.

도민 이동권 보장을 위한 예산은 총 1492억원이다. △수도권 환승할인 지원 634억원 △The 경기패스 확대지원 858억원 등이 있다.

농가경영 안정화를 위한 '유류·사료·비닐' 3대 패키지 지원을 위해 △농·어업인 면세유 지원 7억원 △아프리카돼지열병 의심사료 피해지원 4억원 △조사료생산용 볏짚비닐 지원 2억원 등 총 13억원을 반영해 정부지원에 포함되지 않은 분야까지 확대 지원한다.

취약계층 사각지대 핀셋지원을 위한 예산으로 △위기가구 긴급복지 27억원 △체납자 실태조사 지원 17억원 △여성·한부모·아동 시설 혹서기 냉방비 특별지원 등에 1억원 등 총 45억원이 편성됐다.

김동연 지사는 이날 경기도의회 제390회 임시회에 참석해 "오늘 의결해 주신 예산은 위축된 민생경제의 숨통을 틔우고, 도민의 삶을 지키는 중요한 버팀목이 될 것"이라면서 "경기도는 대한민국 최대 지방정부로서 정부 추경이 민생 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 집행의 속도와 완결성을 한층 높이겠다"고 말했다.

앞서 김 지사와 도의회 여야 대표의원들은 민생안정 지원 사업이 적기에 집행될 수 있도록 추경안을 조속히 처리하기로 뜻을 모아 '민생경제회복을 위한 2026년 추경 협치 합의문'에 서명했다.