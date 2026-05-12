수돗물 '안심', 도로는 '뽀송'…과천시 특교세로 시민 안전·편의 잡는다

과천시청 전경./사진제공=과천시

경기 과천시는 행정안전부로부터 특별교부세 23억원을 확보했다고 12일 밝혔다.

시는 특별교부세를 △과천정수장 여과지 개량공사(14억원) △과천대로 노후 우수관로 교체 공사(4억원) △원도심~하수처리장 연결 오수간선관로 개량공사(5억원) 등에 투입한다.

과천정수장 여과지 개량공사는 정수장 시설을 개선해 안정적인 수질 관리 체계를 구축하고 시민들에게 더욱 안전한 수돗물을 공급하기 위한 사업이다.

과천대로 노후 우수관로 교체 공사는 집중호우 시 반복되는 도로 침수 문제를 예방하고 배수 기능을 개선한다. 이를 통해 시민 안전을 강화하고 침수로 인한 교통 불편을 최소화할 계획이다.

원도심과 하수처리장 연결 오수간선관로 개량공사는 도시개발과 재건축 등으로 증가하는 하수 처리 수요에 선제적으로 대응하기 위해 추진한다.

시 관계자는 "이번 특별교부세 확보는 시민 생활과 밀접한 기반 시설 개선 사업을 안정적으로 추진할 수 있는 기반이 될 것"이라면서 "앞으로도 시민 불편을 줄이고 삶의 질을 높일 수 있도록 필요한 재원 확보에 적극 노력하겠다"라고 밝혔다.