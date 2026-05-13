코레일, '정선아리랑 열차' 오는 22일부터 운행 재개…관광 테마열차

정선아리랑열차 운행 재개 포스터./사진제공=코레일

지난 2월 전면 중단됐던 '정선아리랑열차' 운행이 재개된다.

한국철도공사(코레일)는 오는 22일부터 주말(토·일)과 정선장날(2·7일) 하루 2회(상행 1회, 하행 1회) 열차 운행을 재개한다고 13일 밝혔다.

운행시각은 △제천: 오전 9시2분→아우라지: 오전 11시33분, △아우라지: 오후 5시20분→제천: 오후 7시49분이다.

정선선(민둥산~아우라지)을 유일하게 운행하게 되는 이 열차는 강원도 정선의 대표 문화유산인 '아리랑'을 테마로 한 관광열차다.

당초 청량리~아우라지 간을 연결했지만 2024년 2월부터 정선선 구간 낙석 발생으로 운행구간이 '청량리'에서 중간역인 '민둥산'까지만으로 단축 됐다. 지난 2월부터는 열차 정비를 위해 운행을 전면 중단했다. 이번 운행재개로 2년 만에 '민둥산'부터 '아우라지'까지의 풍경을 다시 볼 수 있게 됐다.

코레일은 열차의 주행·제동장치 등 주요 설비를 정비해 안전을 확보하고 객실 벽면과 바닥재 등을 교체해 새 단장했다. 정선의 자연과 문화를 담은 디자인을 적용하고 자전거 거치대를 추가 설치해 여행의 재미를 더했다.

정선선 선로변에는 △낙석 예방시설 13개소 설치 △옹벽·터널 단면 등 구조물 보강 △점검·유지보수 작업 등을 실시해 운행의 안전도 확보했다.

이민성 고객마케팅 단장은 "자세한 내용은 코레일 홈페이지와 모바일 앱 '코레일톡'에서 확인할 수 있다" 며 "새롭게 단장한 이 열차의 차창 밖으로 펼쳐지는 정선의 아름다운 풍경과 정취를 다시 만나보시길 바란다"고 말했다.