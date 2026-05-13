'2선 후퇴' 요구에도 장동혁 '원톱 선대위' 지방선거 영향 촉각

(서울=뉴스1) 신웅수 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 13일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회 출범식에서 인사말을 하고 있다. (공동취재) 2026.5.13/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 신웅수 기자

장동혁 국민의힘 대표가 6.3 지방선거 중앙선거대책위원회 상임선대위원장을 맡으며 사실상 '원톱'으로 최전선에 나선다. 장 대표는 선거 승리를 위한 '원팀 정신'을 강조했지만 우재준 최고위원이 "공동선대위원장 임명에 동의한 적 없다"고 불참을 선언하면서 시작부터 파열음이 터졌다.

국민의힘은 13일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 '국민무시 심판 공소취소 저지 국민선대위' 출범식을 열었다. 장 대표가 상임선대위원장, 송언석 원내대표를 포함한 최고위원들이 공동선대위원장을 맡기로 했다. 장 대표는 "우리의 갈등과 분열이야말로 이재명과 더불어민주당이 바라는 것"이라며 "서로의 차이는 잠시 내려놓고 국민의힘으로 힘을 모아주기를 바란다"고 밝혔다.

장 대표가 출범식에서 '원팀'을 강조한 것은 선대위 구성 면면에 대한 당내 반발 여론이 적지 않기 때문이다. 장 대표는 지난달 방미 논란으로 당 안팎에서 거센 공격을 받았다. 이른바 '빈손 방미' 논란에 장 대표 대신 나경원, 안철수 의원 등 당내 중진이 선거를 진두지휘해야 한다는 당내 움직임이 일기도 했다. 친한계(친한동훈계)를 중심으로는 장 대표의 2선 후퇴 요구도 잇따랐다.

이런 상황에서 장 대표가 상임선대위원장을 맡아 사실상 '원톱 선대위'를 구성한 것이다. 당내에선 장 대표가 조작기소(공소취소) 특검과 나무호 피격 사건 등을 겨냥한 강도높은 대여 투쟁을 명분으로 활용하고 있다는 분석이 나온다. 국민의힘의 관계자는 "정부, 여당이 여러 논란을 일으켜 장 대표에 대한 비토 여론이 잊혀진 측면이 있다"며 "당권 다툼의 한가운데 있는 장 대표가 대여 투쟁으로 선거에서 존재감을 보이려 할 것"이라고 말했다.

장 대표는 최근 정부·여당을 비판하는 메시지를 연일 던지고 있다. 이날 출범식에서도 "국민의힘은 이재명 정권의 헌정질서 파괴 실태를 낱낱이 알리고 주권자의 분노를 모아 이재명 독재를 반드시 막아내겠다"며 "이번 선거는 우리 국민의 집과 재산을 지키는 선거"라고 했다.

문제는 장 대표의 '강성 보수' 이미지가 선거에 부정적인 영향을 미칠 것이란 당내 반발 여론이 여전하다는 점이다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 당 지도부 없이 서울시당 자체 선대위 출범식을 열었고, 주광덕 경기 남양주시장 후보는 "장 대표가 2선으로 후퇴하지 않으면 후보 등록을 하지 않겠다"고 요구했다가 출마를 재확정하기도 했다.

당장 선대위 출범 당일인 이날에도 파열음이 났다. 당연직 공동선대위원장인 우재준 청년최고위원은 장 대표가 상임선대위원장을 맡은 것에 반발해 선대위 합류를 거부했다. 우 최고위원은 "원팀으로 가야 한다는 점에는 동의한다"면서도 "지금 선대위에는 장동혁 대표에게 문제를 제기했던 분들이 전원 빠졌다. 본인을 비판했던 사람들도 모두 국민의힘의 승리를 바라는 사람들인데 왜 포함하면 안 되느냐"고 문제를 제기했다.

국민의힘의 한 의원은 "장 대표에 대한 부정적 이미지가 부각되지 않도록 하는 것이 최선"이라고 했다. 국민의힘은 전국 단위로는 공소취소 이슈를, 수도권에서는 부동산 문제를 집중 부각하며 중도층과 보수층 공략에 나선다는 계획이다.