"등본 발급해줘"…카톡 AI 국민비서, 음성 행정서비스 도입

카카오 AI 국민비서 음성기능 이용 화면. /사진제공=행정안전부

행정안전부는 카카오톡 기반 'AI(인공지능) 국민비서'에 음성 명령 기능을 새롭게 적용했다고 14일 밝혔다.

이번 서비스는 모바일 기기 조작이나 문자 입력에 어려움을 겪는 고령층 등의 불편을 줄이고 누구나 쉽게 공공서비스를 이용할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

AI 국민비서는 현재 네이버와 카카오 등 민간 플랫폼과 연계해 100여종의 전자증명서 발급과 1200여 개 공공시설 조회·예약 서비스를 제공하고 있다. 이번 음성 명령 기능은 카카오톡에 우선 탑재되고 추후 네이버에도 제공될 예정이다.

음성 기능 도입으로 이용자는 카카오톡 대화창에서 "주민등록등본 발급해줘", "테니스장 예약해줘"와 같이 일상적인 말로 명령하면 된다. AI가 이용자의 의도를 분석해 관련 서비스를 바로 실행하는 방식이다.

접근성도 개선됐다. 이용자는 카카오톡 실행 후 '더보기' 메뉴 내 AI 국민비서 아이콘을 누르면 서비스를 즉시 이용할 수 있다.

행안부는 민간의 최신 AI 기술을 공공서비스에 접목하는 동시에 보안성 강화에도 집중했다고 설명했다. 특히 개인정보 보호를 위해 카카오의 AI 보안 기술인 '카나나 세이프가드'를 적용해 해킹이나 개인정보 유출 우려를 최소화했다.

윤호중 행안부 장관은 "카카오 AI 국민비서 음성 기능 도입으로 디지털 취약계층도 일상 속에서 보다 편리하게 행정서비스를 이용할 수 있을 것으로 기대한다"며 "국민이 체감할 수 있는 AI 기반 행정서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.