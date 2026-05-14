가족 소통을 게임으로…경콘진, 경기융합타운 '경기,장'서 행사 마련

우리 가족을 위한 게임 함께 알아가기 프로그램 포스터./사진제공=경콘진

경기콘텐츠진흥원(이하 경콘진)이 게임문화재단과 주관해 경기도 복합문화공간 '컬처라운지 경기,장(場)'에서 '우리 가족을 위한 게임 함께 알아가기' 프로그램을 진행한다고 14일 밝혔다.

'컬처라운지 경기,장(場)'은 수원시 광교 경기융합타운 내 경기도서관 인근 보행 몰에 위치한 약 400㎡ 규모의 문화 통합 플랫폼이다. 매월 경기도의 주요 문화 콘텐츠를 전시하고 도민 참여형 프로그램을 운영한다.

이번 프로그램은 게임문화재단 산하 게임문화교육원과의 협력을 통해 현대 사회의 주요 놀이 문화인 게임에 대한 가족 내 이해도를 높이고 세대 간 공감대를 형성하기 위해 마련했다.

가정의 달을 맞아 오는 30일에는 가족이 함께하는 보드게임 프로그램을 진행한다. 참가 대상은 초등학교 3학년 이상의 자녀를 둔 경기도 내 거주 가족이며 프로그램 참여 비용은 전액 무료다.

다음달 20일에는 한국 IT 직업전문학교 게임스쿨의 홍성관 교수를 초빙하여 학부모 대상 특강을 연다. '생성형 AI(인공지능) 시대 우리 아이, 슬기로운 게임 생활'이라는 주제로 게임을 즐기는 자녀를 둔 부모들에게 실질적인 가이드라인을 제시할 예정이다.

참가 신청은 '컬처라운지 경기,장(場)' 네이버 공식 예약 페이지를 통해 선착순으로 진행한다.

게임문화교육원 관계자는 "게임은 단순한 유희를 넘어 가족 구성원이 서로의 세계를 이해하는 매개체가 될 수 있다"면서 "공공기관 간의 협력을 통해 도민들에게 유익한 문화 리터러시(문해력) 프로그램을 지속적으로 보급할 계획"이라고 설명했다.