동의과학대, 전문대학 글로벌 현장학습 사업 선정...2년 연속 쾌거

동의과학대학교 전경./사진제공=동의과학대

동의과학대학교는 최근 교육부와 한국전문대학교육협의회가 주관하는 '전문대학 글로벌 현장학습 사업'에 2년 연속 선정됐다고 14일 밝혔다.

글로벌 현장학습 사업은 해외 대학 전공 학습과 산업체 탐방, 현지 문화 체험 등을 연계한 현장 중심 교육 프로그램이다.

동의과학대는 이번 사업을 통해 재학생들에게 해외 산업체 실무 경험을 제공해 국제적 소통 능력과 현장 적응력을 높일 계획이다. 학생들의 글로벌 직무 역량과 취업 경쟁력을 강화하는 것이 목표다.

올해는 호주 브리즈번과 퍼스 지역에 총 5명의 학생을 파견한다. 프로그램은 어학연수 8주와 전공 현장실습 8주 등 총 16주 과정으로 진행된다.

대학은 학생들의 현지 적응을 돕기 위해 출국 전 어학·직무·안전 교육 등 체계적인 사전 교육을 실시한다. 연수 종료 후에도 사후 관리 프로그램을 통해 취업을 돕는다. 특히 올해는 대학의 대응투자를 확대해 학생들의 경제적 부담을 완화했다.

김태경 국제협력처장은 "2년 연속 사업 선정은 우리 대학의 국제화 인프라와 학생 지원 체계가 안정적으로 운영되고 있음을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 학생의 경제적 부담을 덜어 참여 기회를 넓히고 학생들이 글로벌 전공 실무 전문가로 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.