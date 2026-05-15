"2007년생 성년 축하"…서울시, 덕수궁서 '성년문화 체험' 행사

성년의 날을 하루 앞둔 지난해 5월 19일 서울 중구 덕수궁돌담길에서 열린 제53회 서울시 성년의 날 축제에서 청소년들이 전통성년례를 재현하고 있다. /사진=뉴시스

서울시는 덕수궁 돌담길 차 없는 거리에서 '2026 성년의 날 기념행사'를 개최한다고 15일 밝혔다.

오는 17일 오후 1시부터 5시까지 올해 만 19세가 되는 2007년생을 비롯해 청소년과 시민 5000여 명이 참여한다. 행사는 전통성년례 재현, 축하공연, 체험부스 등 시민참여형 축제가 진행된다. 올해 행사에서는 새롭게 '통과의례 복식전'을 도입한다. 조선시대 전통 복식 7종을 패션쇼 형식으로 선보이는 무대로, 여기에 힙합(랩) 공연과 AI(인공지능) 영상을 결합해 행사를 진행한다.

이어지는 전통 성년례에서는 성년자 9명(남 4명, 여 5명)이 직접 참여해 갓 씌우기·족두리 올리기·차 내리기·자(字) 내리기 등 전통 의식을 재현하고 성년 선언문을 낭독한다.

2부 무대에서는 KPOP 그룹 '퀸즈아이'와 서아프리카 공연팀 '티아모뇽'의 축하공연도 열린다. 아울러 시 소속 청소년센터 10개 동아리의 밴드·댄스 공연이 이어진다. 이날 행사장 일대에는 36개 청소년시설·유관기관이 참여하는 4개 테마 체험부스 '성년 체험존'이 운영한다.

전통 성년례를 비롯한 일부 프로그램을 제외한 모든 공연 및 부스 등은 사전 신청 없이 현장에서 무료로 참여할 수 있다. 자세한 내용은 서울시 청소년몽땅또는 서울특별시청소년시설협회에서 확인할 수 있다.

정진우 서울시 평생교육국장은 "성년이 된다는 것은 자신의 삶에 책임을 지고, 사회의 구성원으로서 역할을 시작하는 뜻깊은 출발을 의미한다"며 "전통 성년례의 의미를 살리면서도 청소년과 시민이 함께 즐길 수 있는 이번 행사가 모두의 기억에 남는 즐거운 하루가 되길 바란다"고 말했다.