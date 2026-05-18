서울시, 카페에서 개인 컵 사용하면 500원 할인해준다

지난 14일 오전 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 2026 카페디저트페어에서 관람객이 커피머신을 살펴보고 있다./사진=뉴시스

서울시는 '개인 컵 이용 할인제'를 본격 시행한고 18일 밝혔다.

개인 컵 이용 할인제는 참여 매장에서 텀블러 등 개인 컵을 사용해 음료를 구매하면 매장 자체할인(최소 100원)에 더해 시가 400원을 추가 지원해 1잔당 최소 500원의 혜택을 주는 제도다. 참여 매장이 서울페이 가맹점일 경우, 결제 방식에 따라 현장 즉시 할인 또는 서울페이 포인트 적립 혜택을 받을 수 있다. 참여 매장은 스마트서울맵에서 확인할 수 있다.

시는 시민 참여 촉진을 위해 참여 매장이 월 1회 '텀블러데이'를 자율적으로 운영할 수 있도록 지원한다. 텀블러데이에 개인 컵으로 음료를 구매할 경우 1잔당 2500원의 추가 할인 혜택이 제공되며, 매장당 하루 최대 50잔까지 적용된다.

참여 매장 모집 진행 중이며, 참여를 희망하는 매장은 모집 포스터 내 QR코드 또는 서울시 보조사업자의 전자우편으로 제출하면 된다. 공고문 및 신청 서식은 서울시 누리집 및 서울시 보조사업자 온라인 카페에서 확인할 수 있다.

참여매장 신청은 기존의 서울페이 가맹점 중심 운영에서 벗어나 비가맹점도 참여도 가능하다. 참여 매장은 개인 컵 이용 시 최소 100원 이상의 자체 할인을 제공해야 하며, 결제 단말기(POS 등)에 '개인 컵 할인'을 설정해 즉시 혜택이 반영될 수 있는 곳이어야 한다.

권민 서울시 기후환경본부장은 "매일 사용하는 1회용 컵 하나를 줄이는 작은 실천이 자원순환과 탈플라스틱 문화 확산의 시작"이라며, "앞으로도 시민이 일상에서 쉽게 실천할 수 있도록 체감형 혜택과 참여 기반을 지속 확대해 나가겠다"라고 말했다.