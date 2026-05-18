"화재 복구 넘어 통합관리로"…국정자원 '통합 MSP' 추진

행정안전부 산하 국가정보자원관리원(국정자원)이 대구센터 PPP(민관협력형) 클라우드에 입주한 공공 정보시스템을 통합 관리하는 '통합 MSP(Managed Service Provider)' 사업을 본격 추진한다. 대전 본원 화재 이후 분산 이전된 공공 시스템을 하나의 기준으로 관리해 운영 안정성과 장애 대응 역량을 높이겠다는 취지다.

국정자원은 18일 대구센터 PPP 클라우드로 이전·복구된 공공 정보시스템 14개를 대상으로 통합 MSP 사업을 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 지난 지난해 9월 발생한 대전 본원 화재 이후 복구된 정보시스템을 보다 체계적으로 관리하기 위해 마련됐다. 당시 피해를 입은 709개 정보시스템 가운데 16개 시스템이 대구센터로 이전됐으며, 이 중 G드라이브와 공공시설물 내진보강정보관리시스템을 제외한 14개 시스템이 사업 대상이다.

현재 대구센터 민관협력형 클라우드에는 22개 중앙행정기관 및 공공기관의 51개 시스템이 구축돼 있다. 다만 여러 민간 클라우드 운영업체(MSP)가 시스템별로 개별 운영을 맡으면서 운영 방식과 장애·보안 대응 체계가 제각각이라는 한계가 있었다.

이에 국정자원은 여러 시스템을 하나의 기준으로 운영하는 통합 MSP 모델을 도입한다. 표준화된 운영 절차와 IT(정보기술)서비스관리체계를 적용해 장애 대응과 시스템 변경, 데이터 백업 등 핵심 업무를 통합 MSP 중심으로 일원화할 계획이다. 국정자원은 전체 운영을 총괄하며 이용 기관 지원 역할을 맡는다.

또 24시간 365일 무중단 장애 대응과 보안 관제 체계를 구축하고, 사전 점검과 실시간 모니터링을 강화해 장애를 예방하는 선제적 운영 관리 체계도 마련한다. 특히 국정자원이 직접 운영하는 클라우드와 동일한 수준의 서비스수준협약을 적용해 전체 시스템의 운영 품질을 상향 평준화한다는 방침이다.

운영 방식도 바뀐다. 기존에는 운영 인력이 현장에 상주하며 시스템을 관리했지만, 앞으로는 보안 기준을 충족한 '원격 운영 거점'에서 통합 관리하는 방식으로 전환된다. 이를 통해 MSP 사업자는 전문 인력을 보다 효율적으로 배치할 수 있어 운영 안정성과 업무 효율성을 동시에 높일 수 있을 것으로 기대된다.

하승철 국정자원 원장 직무대리는 "통합 MSP 사업은 민간 클라우드를 활용해 공공 정보시스템 운영의 전문성과 안정성을 한층 높이는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 민관 협력을 바탕으로 보다 안전하고 효율적인 클라우드 운영 환경을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.