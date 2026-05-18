"배움 이어갈 수 있도록"…교육부, 학교 밖 청소년에게 교과서 지원

교육부가 17개 시도교육청과 함께 학업을 중단한 학령기의 학교 밖 청소년에게 교과서를 지원할 계획이라고 18일 밝혔다./사진=뉴시스

교육부가 17개 시도교육청과 함께 학업을 중단한 학령기의 학교 밖 청소년에게 교과서를 지원할 계획이라고 18일 밝혔다.

이번 지원 계획은 대안교육기관 재원 학생 등 학교 밖 청소년을 대상으로 교과서 지원이 필요하다는 의견이 국회와 국민권익위원회를 통해 제기됨에 따라 교육부와 시도교육청이 관계기관 회의 등 논의를 거쳐 마련했다.

시도교육청은 학교별로 보유하고 있는 교과서 재고분을 활용해 학교 밖 청소년을 지원할 계획이다. 전국에서 보유하는 교과서 재고는 학년·과목 구분 없이 약 3만5400권이며, 지역별로 지원 가능한 교과서 수량과 종류에는 차이가 있을 수 있다.

이번 지원대상은 질병, 학교 부적응, 대안교육기관 재원 등 여러 사유로 정규 학교교육을 이어나가지 못하는 학생이다. 지원을 희망하는 학생은 교육(지원)청 또는 마지막으로 다닌 학교에 개별적으로 문의해 지원을 받거나, 다니고 있는 대안교육기관 또는 학교밖청소년지원센터를 통해 지원받을 수 있다.

시도교육청별로 지원 기관이나 방법 등에 차이가 있으며, 이에 대한 상세 내용은 시도교육청 누리집을 통해 안내받을 수 있다.

노진영 교육부 학생지원국장은 "학교 밖 청소년이 배움을 계속 이어나갈 수 있도록 시도교육청과 협력해 지원을 더욱 확대해나가겠다"라고 말했다.