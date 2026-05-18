고양시, 쓰레기 다이어트 본격화… "시민 주도 자원순환 정책 확대"

고양자원순환가게 안내문. /사진제공=고양시

경기 고양특례시가 생활 속 분리배출 활성화와 음식물 쓰레기 감량을 위해 시민 참여형 자원순환 정책을 대폭 확대한다고 18일 밝혔다.

시는 자원순환가게와 순환자원 무인회수기 운영을 늘려 고품질 재활용품 수거율을 높이는 한편, RFID(무선주파수인식) 종량기 보급을 통해 음식물류 폐기물 감량에 집중할 방침이다.

시가 운영하는 △자원순환가게 △순환자원 무인회수기는 시민이 올바르게 분리·배출한 재활용품의 무게나 수량을 측정해 포인트를 적립해 주고, 이를 현금으로 환전해 주는 시민 참여형 보상 제도다.

자원순환가게는 깨끗하게 분리된 △투명 페트병 △플라스틱 △캔 △종이팩 등을 수거하며 올해 전년 대비 5개소가 늘어난 총 20개소에서 오는 11월까지 주 1회 정기 운영된다.

인공지능(AI) 기술로 선별 정확도를 높인 순환자원 무인회수기도 올해 강선공원, 행신종합사회복지관 등에 7대를 추가 설치해 현재 13개소에서 18대를 가동 중이다. 지난해에만 약 2만명의 시민이 참여해 총 59t의 고품질 재활용품을 회수하는 등 환경 보호와 탄소 저감에 성과를 거두고 있다.

음식물류 폐기물 처리 체계도 기존의 사후 처리에서 배출 단계부터 줄이는 예방 중심으로 패러다임을 바꾼다. 배출량을 자동으로 계량해 수수료를 부과하는 RFID 종량기는 현재 관내 공동주택에 1295대가 도입됐으며, 올해 안으로 공동주택 61곳에 추가 지원될 예정이다. 시는 신규 공동주택에 대한 RFID 종량기 설치 의무화 조치도 마쳤다.

이와 함께 관내 공공기관 구내식당 7곳에는 대형감량기를 선제적으로 설치해 조리·배출 단계부터 발생량을 억제하고 있다.

이러한 정책적 노력 결과, 고양시의 음식물류 폐기물은 최근 3년간 연평균 약 2700t씩 꾸준히 감소하는 추세다.

시 관계자는 "생활 속 작은 실천이 자원순환의 출발점인 만큼 시민 중심의 정책을 지속적으로 확대할 것"이라며 "올바른 분리배출 문화를 정착시켜 탄소중립 실현과 지속가능한 순환경제 기반을 다지겠다"고 강조했다.