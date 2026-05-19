학교 행정부담 더는 서울시교육청 '통일교육 현장학습', 1년새 3배↑

서울시교육청이 5월부터 12월까지 학생 참여 중심의 '2026 통일교육 현장체험학습(통일교육버스)' 사업을 확대 운영한다고 19일 밝혔다./사진제공=서울시교육청

서울시교육청이 장소 섭외부터 안전요원 배치까지 모두 책임지는 '통일교육 현장체험학습'(통일교육버스) 사업에 대한 수요가 올해 3배가량 증가했다. 행정 부담과 안전 책임 문제 등으로 현장체험학습을 꺼리는 학교가 늘어나는 상황에서 교육청이 올인원으로 지원하는 통일교육버스를 선택하는 학교가 늘어난 것으로 분석된다.

19일 서울시교육청에 따르면 올해 통일교육버스 신청 학급은 405학급으로, 전년(138학급) 대비 약 3배 증가했다. 서울시교육청은 올해 통일교육버스 예산을 5억1900만원으로 증액하고 지원 학교 수도 2023년 22교(58학급)에서 2026년 152교(288학급)로 대폭 확대했다.

통일교육버스 사업은 학교가 체험학습을 진행하는 과정에서 겪는 난관인 프로그램 구성 및 장소 섭외, 버스 임차, 강사 및 안전요원 배치, 여행자 보험 가입, 식사 제공 등 계약 및 운영 일체를 교육청이 직접 담당한다.

또 현장체험학습 안전요원뿐만 아니라 국립평화통일민주교육원의 전문 과정을 이수한 강사 등 전문 인력들이 동행해 청소년들의 눈높이에 맞는 통일 이해 교육을 진행함으로써 전문성이 가미된 체험형 통일교육이 되도록 운영하고 있다.

올해는 평화·통일·안보 관점으로 분단의 아픔과 평화의 소중함을 느낄 수 있는 장소로 구성된 9개 코스를 교육청이 직접 기획하고 학교가 자율적으로 선택해 교과 수업과 연계할 수 있도록 했다.

이 사업은 '통일교육지원법'과 '서울시교육청 평화·통일교육 활성화 조례', 교육부의 '2026 민주시민교육 추진계획' 등을 근거로 추진되고 있다.

서울시교육청 관계자는 "어려운 여건 속에서도 체험학습이라는 소중한 교육적 가치를 이어가려는 선생님들의 열정에 깊은 존경을 표한다"며 "통일교육버스 사업은 체험으로 배우는 평화통일의 길을 고민할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.