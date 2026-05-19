학교폭력 예방, 학생이 주도한다…'어울림 학생 서포터즈단' 발대식

교육부와 17개 시도교육청이 한국청소년정책연구원 학교폭력예방교육지원센터와 함께 오는 20일 '2026년 학교폭력 예방 어울림 학생 서포터즈단' 온라인 발대식을 개최하고 학생 주도의 학교폭력 예방활동을 본격적으로 추진한다고 19일 밝혔다./사진제공=뉴시스

교육부와 17개 시도교육청이 한국청소년정책연구원 학교폭력예방교육지원센터와 함께 오는 20일 '2026년 학교폭력 예방 어울림 학생 서포터즈단' 온라인 발대식을 개최하고 학생 주도의 학교폭력 예방활동을 본격적으로 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 발대식은 어울림 학생 서포터즈단의 역할과 목적을 함께 공유하고 학생들의 자발적 참여와 실천 의지를 다지기 위해 마련됐다. 발대식에서는 그간의 운영 우수사례를 통해 활동 내용과 방법에 대한 이해를 돕고 서포터즈단 선서문을 함께 낭독한다.

학생 서포터즈단은 학생들이 주체적인 활동을 통해 학교폭력예방 역량을 기르고 존중과 배려의 학교문화를 만들어 가는 학생자치회 및 정규·자율 동아리 기반의 또래모임이다. 2021년부터 시도교육청별 공모를 통해 선정·운영되고 있으며, 올해는 17개 시도교육청에서 총 80팀(1496명)이 선정됐다. 학생 서포터즈단은 학교 특성과 학생들의 관심사를 반영해 △프로젝트·탐구형, △문화·예술·공연형, △홍보·캠페인형 등 3가지 유형으로 운영된다.

교육부는 학생 서포터즈단 활동이 학교 현장에 안정적으로 정착될 수 있도록 다양한 지원을 이어갈 계획이다. 공동연수(워크숍) 및 성과 보고회 등을 통해 우수사례를 발굴해 공유하고 학생·지도교사 간 관계망(네트워크)을 구축해 우수한 학교 현장의 예방 활동이 전국적으로 확산될 수 있도록 지원한다.

학생 서포터즈단의 활동은 성과로 이어지고 있다. 인천 도림고등학교는 학생 서포터즈단을 중심으로 학교문화책임규약을 마련하는 등 학생 주도의 학교폭력 없는 학교문화 조성에 힘쓴 결과 작년 2학기 이후 현재까지 학교폭력이 발생하지 않았다.

인천 도림고등학교 학생 서포터즈단의 공선재 학생대표는 "처음 입학했을 때 학교폭력에 대해 친구들이 불안감을 느낀다는 말을 듣고 학교폭력은 학생 모두가 함께 해결해야 한다고 생각했다"라며 "학교폭력은 '누군가의 일'이 아니라 '우리 모두의 일'이라고 생각하고 앞으로도 따뜻한 학교문화를 만드는 데 앞장서고 싶다"라고 소감을 전했다.

심민철 교육부 학생건강안전정책국장은 "어울림 학생 서포터즈단이 학교 현장에서 서로 존중하고 배려하는 문화를 만들어가는 중심 역할을 하길 기대한다"라며 "교육부는 학생들이 주도적으로 참여하는 학교폭력 예방활동이 학교 현장에 안정적으로 정착될 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 강조했다.