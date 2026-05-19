'올해의 발명왕'에 김은미 케어젠 부사장…첫 여성 수상자

제61회 발명의 날 기념식에서 금탑 산업훈장을 받은 안 현 SK하이닉스 사장./사진제공=지식재산처

지식재산처 출범 이후 처음 맞는 '제61회 발명의 날' 기념식이 19일 코엑스 마곡(서울 강서구) 르웨스트홀에서 개최됐다. '발명의 날'은 세계 최초로 측우기를 발명한 날인 1441년 5월 19일을 기념하기 위해 1957년 지정된 국가기념일이다.

'모두가 발명가인 나라, 꿈이 실현되는 대한민국'이라는 슬로건 아래 진행된 이날 기념식에는 김용선 지식재산처장을 비롯해 발명유관기관장, 발명유공 포상자 및 가족 등 300여명이 참석했다. 대한민국 발명과 기술혁신 발전에 기여한 발명유공자에게 총 85점의 포상이 수여됐다.

최고 영예인 금탑 산업훈장은 안현 SK하이닉스㈜ 사장이 받았다. 안 사장은 AI시대 핵심 인프라인 고성능 메모리 반도체분야에서 세계 최초 6세대 HBM4와 초고단 4D낸드(NAND) 등의 개발과 양산을 이끌며 글로벌 반도체 시장에서 대한민국의 기술 주도권을 공고히 다진 공로를 인정받았다.

은탑 산업훈장은 조성현 에이치엘만도㈜ 대표이사가 받았다. 조 대표는 자동차 부품의 전동화·소프트웨어 기술혁신을 주도하고, 로봇 액추에이터 분야까지 기술 영역을 확장해 자동차·로봇 산업 경쟁력 제고에 기여했다.

올해의 발명왕에 선정된 김은미 (주)케어젠 부사장./사진제공=지식재산처

올해의 발명왕에는 김은미 ㈜케어젠 부사장이 선정됐다. 김 부사장은 올해의 발명왕 제도 시행 이후 첫 여성 수상자다. 펩타이드 분야의 원천 물질특허를 바탕으로 항비만·항당뇨 등 다양한 바이오·헬스케어 제품 개발과 사업화를 선도하며 국내 바이오 산업의 경쟁력 강화를 한 단계 높였다는 평가를 받았다.

행사에서는 △AI 반도체 및 스토리지 솔루션(SK하이닉스㈜) △로봇 관절을 구동하는 로봇 액추에이터 기술(에이치엘만도㈜) △공기 없이 주행하는 에어리스 타이어(Airless Tire)(한국타이어앤테크놀로지㈜) △세계 최초 피부 마이크로바이옴 균주 기반 화장품(코스맥스㈜) △수소차용 연료전지 멤브레인(분리막) 기술(코오롱인더스트리㈜) 등 주요 수상기업의 앞선 기술력을 보여주는 전시행사도 진행돼 눈길을 끌었다.

김 처장은 "오늘날 대한민국이 일군 혁신의 성취는 현장에서 묵묵히 도전을 거듭해 온 연구원과 기업인, 여성 발명가, 학생 등 수많은 발명인의 치열한 열정과 헌신이 밑거름이 됐다" 며 "앞으로도 국민의 창의적 아이디어가 새로운 산업과 성장으로 이어질 수 있도록 지식재산 기반의 혁신 생태계를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.