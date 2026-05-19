"유학생에겐 꿈을, 기업엔 인력을" 경기도일자리재단, 6개 대학과 맞손

경기도일자리재단과 경기과학기술대학교, 경복대학교, 단국대학교, 서정대학교, 신안산대학교, 한국공학대학교 관계자들이 '외국인 유학생 현장실습 및 인턴십 지원사업' 성공을 위한 협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다./사진제공=경기도일자리재단

경기도일자리재단 글로벌센터는 19일 도내 6개 대학과 '경기도 외국인 유학생 현장실습 및 인턴십 지원사업' 성공 추진을 위한 업무협약식 및 오리엔테이션을 개최했다고 밝혔다.

'경기도 외국인 유학생 현장실습 및 인턴십 지원사업'은 국내 정주를 희망하는 우수 외국인 유학생에게 전공 연계 일경험을 제공하고, 외국인 인재 채용을 희망하는 도내 기업에 우수 인재를 연결하기 위해 마련했다.

협약식에는 사업 참여 대학으로 선정된 경기과학기술대학교, 경복대학교, 단국대학교, 서정대학교, 신안산대학교, 한국공학대학교 관계자들이 참석했다. 협약에 따라 각 대학은 소속 유학생 및 졸업생 가운데 우수 인재를 선별해 실습 희망 기업에 연계한다. 또한 실습 기간 중 학생 관리와 운영 지원에 적극 협력한다.

사업 참여 기업에는 현장실습 운영비 100만원을 지원한다. 학생에게는 전공과 연계한 실무 참여 기회를 제공한다. 현장실습 및 인턴십은 7월부터 12월까지 진행할 예정이다.

재단은 실습 종료 후 정규 취업으로 연계되지 못한 학생에게도 희망자에 한해 별도의 취업 상담과 알선 서비스를 제공한다. 이를 통해 현장실습 이후에도 안정적인 취업 연계가 이뤄질 수 있도록 체계적인 사후관리를 지원할 방침이다.

윤덕룡 재단 대표이사는 "협약을 맺은 6개 대학은 유학생들이 지역사회의 일원으로 안착하는 데 든든한 가교 역할을 할 것"이라며 "7월부터 시작되는 현장실습이 유학생에게는 꿈을 펼칠 기회가 되고, 기업에는 인력난 해소의 마중물이 될 수 있도록 재단 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.