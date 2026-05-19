안전 입고 실무 역량 '쑥쑥'…경기도교육청, 직업계고 전기과 현장실습

경기도 직업계고 학생들이 대한전기산업연합회 부설 전력기술교육원에서 현장 교육을 받고 있다./사진제공=경기도교육청

경기도교육청이 오는 22일까지 대한전기산업연합회 부설 전력기술교육원에서 도내 직업계고 전기과 계열 학생 40명을 대상으로 가공·배전 분야 현장실습 프로그램을 운영한다고 19일 밝혔다.

이번 과정은 도교육청 취창업지원센터 주관으로 대한전기산업연합회 부설 전력기술교육원과 협력해 직업계고 학생들에게 전력산업 핵심 직무인 가공·배전 분야에 대한 이해를 높이고 산업 현장 중심의 실무 경험을 제공하기 위해 시도교육청 최초로 마련했다.

프로그램은 참여 학생들이 실제 산업 현장과 유사한 환경에서 △전주 작업 체험 △배전설비 이해 △안전 장비 활용 △전력산업 직무 이해 등을 경험하며 실무 역량을 키우도록 구성했다.

도교육청은 프로그램 운영에 앞서 남·북부 권역별 사전설명회를 열고 학생·학부모·교원을 대상으로 전력산업의 비전과 직무 이해, 안전관리 체계, 취업 연계 정보 등을 안내했다.

도교육청 관계자는 "미래 국가 경쟁력을 뒷받침하는 전력산업 분야에서 학생들이 안전한 환경 속에 실무 역량과 현장 경험을 갖춘 미래 인재로 성장하도록 현장실습을 지속 확대할 방침"이라고 밝혔다.