윤호중 "고유가 피해지원금 차질없이 지급"…주유소 등 현장 점검

윤호중 행정안전부 장관이 지난달 27일 서울 강서구 남부골목시장의 한 떡집에서 상인을 만나 대화하고 있다. /사진제공=뉴시스

윤호중 행정안전부 장관이 고유가 피해지원금 2차 신청 이틀째인 19일 서울 영등포구 문래동 주민센터를 찾아 지급 현장을 점검하고, 인근 사용처를 방문해 민생 현장의 목소리를 청취했다.

윤 장관은 이날 문래동 주민센터에서 신청·접수 창구 운영 상황과 접수 시스템, 선불카드 물량 등을 직접 확인하고 현장 지방정부 담당자들을 격려했다.

특히 이번 2차 지급은 전체 국민의 70%를 대상으로 하는 만큼 신청 인원이 1차보다 크게 늘어날 것으로 예상된다며, 선불카드 등 오프라인 지급 수단이 부족하지 않도록 철저히 관리해줄 것을 당부했다.

또한 날씨가 더워지는 점을 고려해 주민 대기 공간과 안내 인력 확보 여부를 점검하고, 지급 대상과 신청 방법, 지급 금액 등을 국민이 쉽게 알 수 있도록 아파트 승강기와 SNS(소셜미디어) 등 주민 밀착형 홍보매체 활용을 강화해달라고 요청했다.

윤 장관은 1차 지급 대상자 가운데 아직 신청하지 못한 국민도 이번 2차 기간에 신청할 수 있다는 점을 충분히 안내하고, 취약계층이 지원금을 받지 못하는 사례가 없도록 '찾아가는 신청' 등을 통해 촘촘히 관리해달라고 강조했다.

이어 인근 지역소비자생활협동조합(지역생협) 매장과 주유소 등 지원금 사용처를 방문해 고유가·고물가 부담으로 어려움을 겪는 자영업자들의 애로사항을 들었다. 정부는 지역 주민 편의와 지원금 취지를 고려해 지역생협 매장과 주유소에서는 연 매출 규모와 관계없이 지원금을 사용할 수 있도록 했다.

윤 장관은 지역생협 매장에서 "이번 지원금이 자영업자의 실질적인 부담을 덜고 지역 상권에 활력을 불어넣을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다. 주유소에서는 '고유가 피해지원금 사용 가능 매장' 스티커를 직접 부착하며 사용처 홍보를 독려했다.

윤 장관은 "이번 2차 고유가 피해지원금이 위축된 소비를 되살리고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 국민께서도 필요한 곳에 기한 내 사용해주시길 바란다"며 "현장의 최일선에서 애쓰고 있는 지방정부 공무원들에게도 감사드린다"고 했다.