과천시보건소, 더 빠르고 더 안전해진다…시민 체감형 시설로 개선

대기순서 모니터 모습./사진제공=과천시

경기 과천시보건소가 시민들의 이용 편의와 안전성을 높이기 위한 시설 개선 사업을 완료했다고 19일 밝혔다.

시는 먼저 보건소 대기 순서를 실시간으로 확인할 수 있는 모니터와 키오스크 접수 방식을 도입했다. 그동안 보건소 민원실은 특정 시간대 대기 인원이 몰리면서 시민 불편이 제기됐다. 시는 이번 시스템 도입으로 민원 대기 시간을 줄이고 보다 체계적인 민원 응대 환경을 마련했다.

또 노후화된 엘리베이터 교체 작업을 완료하고 오는 27일부터 본격 운영에 들어간다. 새 엘리베이터는 어르신과 장애인, 임산부 등 교통약자들의 이동 편의를 고려해 안전성과 접근성을 높였다.

응급의료 대응 체계도 한층 강화된다. 시는 현재 신규 구급차 교체 사업도 함께 추진 중이며, 새 구급차는 오는 6월부터 현장에 배치된다. 최신 장비를 갖춘 신규 구급차는 응급상황 발생 시 보다 신속하고 안정적인 현장 대응에 활용된다.

과천시보건소 관계자는 "이번 시설 개선은 시민 누구나 안전하고 편리하게 보건의료 서비스를 이용할 수 있도록 하기 위한 노력의 일환"이라며 "앞으로도 시민 만족도를 높일 수 있는 환경 개선과 장비 현대화를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.