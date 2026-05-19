충남도, '지능형센서 스핀 온 군 적합성 검증 기술 지원' 공모 선정

충남도청사가 위치한 내포신도시 전경./사진제공=충남도

충남도는 산업통상부가 주관한 '지능형센서 스핀 온(Spin-On) 군 적합성 검증 기술 지원' 공모사업에 최종 선정돼 국비 100억원을 확보했다고 19일 밝혔다.

이에 따라 오는 2029년까지 4년간 총사업비 274억9000만원(국비 100억원, 지방비 174억9000만원)을 투입, 계룡시 두마면 제2산업단지 내 지능형센서 민수기술의 방산 전환 지원체계를 구축한다.

사업은 한국산업기술시험원(KTL)이 주관하고 FITI시험연구원과 경기대가 참여한다.

도는 이번 사업을 통해 국내 유일의 지능형센서 군 적합성 통합 검증 기반을 구축하고 국내 실정에 맞는 '스핀 온 프로세스'를 정립할 계획이다.

'스핀 온 프로세스'는 상용부품을 대상으로 정밀 선별(업스크리닝), 신뢰성, 등급업, 체계 적합성 검증 등을 거쳐 방산 체계에 적용하는 방식으로 민간 기술의 국방 활용도를 높이는 핵심 절차다.

도 관계자는 "이번 공모 선정은 우수한 민수 기술을 방위산업 분야로 전환해 도내 기업의 판로 개척과 시장 경쟁력을 확보하는 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다.