고흥군, '인구정책 통합플랫폼' 다음달 1일부터 정식 운영

인구정책 통합플랫폼 화면./사진제공=고흥군

전남 고흥군이 인구정책 정보를 한눈에 확인할 수 있는 '고흥군 인구정책 통합플랫폼' 구축을 완료하고, 오는 31일까지 시범 운영을 거쳐 다음달 1일부터 정식 운영한다고 19일 밝혔다.

인구정책 통합플랫폼은 인구 유입과 정착 지원을 위한 통합 정보 제공 시스템이다. 분산돼 있던 일자리, 청년, 귀농어귀촌 관련 정보를 하나의 온라인 창구에서 통합 제공한다.

사용자 중심으로 분야별 맞춤 메뉴를 구성해 필요한 정보를 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 구성했으며 인공지능(AI) 챗봇 기반 상담 서비스로 원하는 정보를 실시간 안내받을 수 있다.

주요 서비스는 △구인·구직 정보 제공 △구직자 맞춤형 일자리 추천 △기업 인재 추천 △귀농어귀촌 지원정책 안내 △귀농어귀촌사업 수혜 여부 자가 진단 △읍면별 주거(빈집·공공임대주택) 및 농지 정보 제공 △청년정책 검색 서비스 등이다.

고흥군 인구정책 통합플랫폼은 고흥군 대표 홈페이지의 초기 화면의 분야별 정보 '인구정책' 메뉴를 통해 접속할 수 있다.

고흥군 관계자는 "인구정책 통합플랫폼을 통해 누구나 필요한 정책 정보를 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 구축했다"며 "앞으로도 이용자 의견을 지속적으로 반영해 정보 접근성을 높이고, 다양한 홍보를 통해 플랫폼의 활용도를 높여 나가겠다"고 말했다.