김포우리병원 임상의학연구소, 대규모 1상·생동 시험 수행 역량 강화

김포우리병원 임상의학연구소 전경. /사진제공=김포우리병원

경기 김포시 김포우리병원 임상의학연구소가 임상시험 전용 병상 확장을 완료하며 1상 및 생물학적동등성시험 수행 역량을 강화했다고 19일 밝혔다.

연구소는 기존 2개층 30병상, 3개층 50병상 규모에서 2개층 병동을 60병상으로 확장해 총 110병상의 임상시험 전용 병상을 갖추게 됐다.

이를 통해 다수 임상 과제의 동시 수행이 가능한 인프라를 확보하며 국내 상위권 수준의 임상시험 수행 환경을 구축했다.

박현수 센터장은 "병상 규모는 일정 수립 대응력과 과제 병행 수행 능력을 좌우하는 핵심 요소"라며 "이번 확장을 통해 제약·바이오 기업의 다양한 임상 수요에 보다 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

김포우리병원 임상의학연구소는 신속한 임상시험 심사위원회(IRB) 승인 프로세스와 안정적인 대상자 모집·관리 시스템을 기반으로 생동 및 1상 시험 분야에서 경쟁력을 확보하고 있다.

또한 쾌적한 병동 환경, 편의성, 체계적인 지원 시스템을 통해 대상자 만족도를 높이며 안정적인 임상 수행 기반을 갖추고 있다.

고도현 병원장은 "규모 확대를 넘어 속도와 품질을 모두 갖춘 임상시험 전문기관으로 도약하겠다"고 말했다.