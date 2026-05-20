단일화 불복에 서울시교육감 후보 난립하자…진보·보수 단일후보 맞손

서울시교육감 선거에 출마한 정근식 진보진영 단일후보(왼쪽)와 윤호상 보수진영 단일후보는 20일 오전 9시 서울 종로구 문화공간온에서 공동 기자회견을 열고 '품격 있는 서울시교육감 선거와 미래교육을 위한 공동선언'을 발표했다./사진제공=정근식 서울시교육감 후보 선거캠프

서울시교육감 선거를 약 2주 앞두고 진보·보수 진영 단일후보가 공동 기자회견을 열었다. 단일화 투표에 불복해 후보가 난립하는 상황에서 서로를 각 진영의 '공식 단일후보'로 인정하기 위한 행보로 풀이된다.

정근식 진보진영 단일후보와 윤호상 보수진영 단일후보는 20일 오전 9시 서울 종로구 문화공간온에서 공동 기자회견을 열고 '품격 있는 서울시교육감 선거와 미래교육을 위한 공동선언'을 발표했다.

두 후보는 이날 공동선언을 통해 △정책·비전 중심 선거 △인신공격과 허위사실 유포 없는 품격 있는 선거 △법을 준수하는 공정·청렴 선거 △학생 안전 최우선 정책 추진 △사교육비 부담 완화를 위한 노력 등 5대 원칙을 실천하겠다고 약속했다. 특히 학교폭력 예방, 학생 마음건강 지원, 위기학생 지원 등 서울교육 현안을 두고 정책 경쟁을 펼치겠다고 강조했다.

서울시교육감 진보·보수 진영 단일후보가 공동 기자회견을 연 것은 이번이 처음이다. 표면적으로는 정책 중심 선거를 약속하는 자리지만 사실상 서로를 각 진영의 공식 단일후보로 확인하는 성격이 짙다는 해석이 나온다. 두 후보는 각각 진영 내 단일화 절차를 거쳐 선출됐으나 경선 과정과 결과를 둘러싼 불복 움직임이 이어지면서 다자 구도가 형성됐다.

중앙선거관리위원회에 등록된 서울시교육감 후보는 총 8명이다. 정근식·한만중·홍제남 후보는 진보 성향으로, 윤호상·조전혁·류수노·김영배·이학인 후보는 보수 성향으로 분류된다.

정 후보는 "제가 오늘 이 자리에 보수진영을 대표하는 윤 후보와 함께 서 있다는 사실 자체가 서울시민께 드리는 서울교육의 중요한 메시지"라며 "이번 선거는 누가 더 크게 공격하느냐를 겨루는 선거가 아니라 누가 더 깊이 준비했고 누가 더 책임 있게 서울교육의 미래를 설계할 수 있는지를 시민께 평가받는 선거가 돼야 한다"고 말했다.