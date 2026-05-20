불법 주정차 8.3% 감소…경기도, 주차환경 개선사업 '효과'

화성 동탄호수공원 주차타워. /사진제공=경기도

경기도가 지난해 완료된 13개 주차환경 개선사업 성과를 분석한 결과 인근 불법 주정차 단속 건수가 8.3% 줄어들고, 이용자 만족도는 90점을 넘는 등 주차난 해소에 실질적인 효과를 거뒀다고 20일 밝혔다.

도는 △주거 밀집지 등 주차난 지역에는 대규모 공영주차장 조성 △오래된 주택의 유휴 부지를 활용해 소규모 자투리 주차장 조성 △지역 주민에게 부설 주차장을 무료로 개방할 경우 시설비 지원 등 맞춤형 주차환경 개선사업을 추진하고 있다.

지난해 도는 공영주차장 9개, 자투리 주차장 2개, 무료 개방주차장 2개 등 총 13개 사업에 국비 84억원, 도비 75억원, 시군비 564억원 등 총 723억원의 사업비를 투입해 1738면의 주차 공간을 확보했다.

사업 완료 후 주차장 위치의 행정동을 기준으로 조성 전후 각 2개월간 불법 주정차 단속 건수를 비교한 결과, 기존 2만6863건에서 2만4626건으로 8.3% 감소했다. 특히 광주시 신현 행정문화체육센터 공영주차장은 조성 전 254건에서 조성 후 154건으로 단속 건수가 39.4% 급감했으며 시흥시 뱀내공원 지하공영주차장도 3402건에서 2483건으로 27.0% 줄어드는 등 뚜렷한 감소세를 보였다.

주차장 이용자 203명을 대상으로 실시한 설문조사에서도 전반적 만족도와 편의성 등에서 100점 만점에 평균 90.7점을 기록했다.

정찬웅 도 택시교통과장은 "지역 주민의 만족도가 높고 지역 내 주차난 완화에 상당한 기여를 하고 있는 만큼 향후에도 주차난을 겪고 있는 지역을 대상으로 사업을 지속해서 시행할 계획"이라고 말했다.