부경대, 21~22일 진로·취창업 박람회 개최...60여개 기업·기관 참여

'2026 PKNU 진로·취창업 박람회' 포스터./사진제공=부경대

국립부경대학교 대학일자리플러스센터가 오는 21~22일 대연캠퍼스에서 '2026 PKNU 진로·취창업 박람회'를 개최한다고 20일 밝혔다.

이날 행사는 기업 인사 담당자와 현직자 동문이 직접 참여해 다양한 취업 정보 및 채용 트렌드를 공유하고, 진로·취업 지원 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

행사는 오전 10시부터 오후 5시까지 교내 부경컨벤션홀과 동원장보고관에서 열린다. 채용설명회와 특강 등은 오전 10시부터, 부스는 낮 1시부터 오후 5시까지 운영된다.

박람회에는 △해양수산부 △한국수력원자력 고리원자력본부 △대한항공 항공우주사업본부 △NH농협은행 △KAI(한국항공우주산업) △LIG 디펜스&에어로스페이스 △성우하이텍 △부산교통공사 △부산시설공단 △HD현대중공업 △한국남부발전 △한국거래소 △LS ELECTRIC △한국주택금융공사를 포함한 대기업과 공기업, 공공기관 등 60여개 기관·기업이 참여한다.

먼저 부경컨벤션홀에는 현직자관과 기업관, 상담·홍보관 등이 마련된다. 올해는 외국인 유학생을 위한 영어·중국어 진로상담도 이뤄질 예정이다. 동원장보고관에서는 채용설명회와 현직자 특강이 열린다.

이외에도 최신 채용 동향을 소개하는 취업 특강과 퍼스널컬러 진단, 취업타로, 감정오일 향수 만들기, 포토존, 룰렛 이벤트, 푸드트럭 등 다양한 체험형 프로그램도 준비됐다.

부경대 재학생과 졸업생을 포함해 지역 청년이라면 누구나 참가할 수 있으며, 신청은 '부경AI 웨일비'를 통해 가능하다.