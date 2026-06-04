교육부, 전남광주통합교육청 출범 준비 위한 보고회 개최

정부세종청사 교육부 전경. /세종=뉴스1

교육부는 전라남도교육청·광주광역시교육청과 함께 오는 5일 전라남도교육청에서 '교육행정체제 통합 추진 보고회'를 개최한다고 4일 밝혔다.

보고회에서는 최교진 교육부 장관, 김대중 전남광주통합특별시교육감 당선인, 전남교육청·광주교육청의 부교육감, 통합준비 실무조직 관계자 등이 참석한다.

보고회에서는 전남광주통합특별시교육청(통합교육청) 출범을 앞두고 교육행정체제 통합 준비 상황을 종합적으로 점검하고 후속 추진 방향을 논의한다. 통합교육청의 △조직 △정보시스템 △자치법규 제정 등이다.

교육부는 통합 초기의 행정 수요 증가를 고려해, 한시적으로 법령상 규모보다 2개 국을 추가 운영할 수 있도록 법적 근거를 마련하고 있다. 이후 양 교육청은 기획조정실과 6개 국 규모의 통합교육청 출범을 위한 자치법규 개정 등 후속 조치를 이달 중 완비할 예정이다.

통합교육청의 각종 정보시스템은 안정적 서비스 제공과 행정업무 연속성 확보를 중심으로 통합을 추진한다. 나이스와 케이(K)-에듀파인의 경우 교육청별로 구축된 시스템의 기반(인프라) 상황을 고려해, 출범 시에는 시스템을 개별 운영하되 학생·학부모는 통합된 대국민 서비스를 이용할 수 있도록 한다.

교육부는 행정업무 지원을 위한 시스템 부분 수정과 프로그램 개발, 차후 시스템 통합을 위한 계획 수립 비용 등을 위하여 특별교부금 약 27억원을 지원했다.

자치법규는 양 교육청에서 기존 교육 관련 조례·규칙·훈령 680여개(전남 363개, 광주 320개)에 대한 전수 조사를 실시한 후, 출범과 동시에 시행이 필요한 140여개 자치법규를 중심으로 통합안을 마련하고 제정을 추진하고 있다.

최 교육부 장관은 "전남광주통합특별시교육청의 출범은 5극3특을 통한 국가균형성장을 실현하고 교육자치를 활성화하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 통합교육청이 성공적으로 출범할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"라고 밝혔다.