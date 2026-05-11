심상찮은 김관영 지지율...전북 찾은 한병도 "이원택 승리해야"

[the300]
민주당 VS 무소속 '혈투' 벌어진 전북지사 선거
與 "김관영 영구복당 불허"했지만...지역선 동정론 커져
전북지사 선거에서 금품 제공 의혹으로 더불어민주당서 제명된 김관영 무소속 후보 지지율이 이원택 민주당 후보를 근소하게 앞선다는 여론조사 결과가 나왔다. 한병도 원내대표는 급히 전북을 찾아 "민주당 후보가 당선돼야 전북 발전이 가능하다"며 이 후보 지지를 호소했다.
한 원내대표는 11일 오후 전북에서 기자간담회를 열고 "6·3 지방선거는 전북 발전의 역사적 변곡점"이라며 "집권 여당 후보가 당선돼야 당정청이라는 회의 체계 안에서 훨씬 효과적으로 역량을 발휘할 수 있다"고 말했다.
'만약 김 후보가 당선되면 지역 발전이 더뎌지냐'는 취재진의 질문에 한 원내대표는 "굉장한 차이가 있다. 당연히 누가 되든지 민주당은 전북 발전을 위해 노력하겠지만 일상적인 당정 회의에서 힘을 모을 수 있는 것은 여당 후보"라고 밝혔다.
뉴스1전북이 조원씨앤아이에 의뢰해 지난 9~10일 진행한 전북도지사 적합도 여론조사에서 김 후보는 43.2%, 이 후보는 39.7%의 지지율을 각각 기록했다. 격차는 오차범위 내인 3.5%포인트에 불과했지만 김 후보의 예상치 못한 '선전'에 민주당 지도부는 즉각 대응에 나섰다. 조승래 사무총장은 "김 후보는 당헌당규에 따라 영구 복당 불허 대상자"라고 못박으며 당내 '공정선거 조사 특별위원회'를 설치해 무소속인 김 후보를 돕는 당원은 해당행위에 대한 조치를 취할 것이라고 말했다.
김 후보는 '정청래 대표를 비롯한 중앙당의 불공정한 공천으로 피해를 입었다'고 주장하며 '당이 아닌 도민의 선택을 받겠다'는 포부를 밝혔다. 이에 대해 한 원내대표는 "원내대표로서 최고위원회의를 다 지켜봤는데 특정 후보에게 결코 불공정한 행위가 이뤄지지 않았다"고 재차 반박했다.
그러면서 '지역에선 김 후보에 대한 동정여론이 크다'는 취재진의 질문에 "당에서 공천 과정이 어떻게 이뤄지고 있는지를 객관적인 사실과 함께 더 구체적으로, 더 자주 설명드리겠다"고 밝혔다. 또 이 후보가 친정청래(친청)계로 꼽히는만큼 사실상 전북지사 선거가 친청과 반청 구도라는 해석에 대해선 "전혀 아니다. 모두가 이재명 정부 성공, 지선 승리를 위해 한 뜻으로 달리고 있다"고 선을 그었다.
인용된 여론조사는 도내 만 18세 이상 남녀 1200명을 대상으로 3개통신사 휴대전화 가상번호 100% 전화면접조사로 실시됐다. 응답률 22.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.8%포인트다.