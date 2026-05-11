이원택 "식비 대납 의혹은 음모…경찰에 거짓말 탐지기까지 요청"

이원택 더불어민주당 전북지사 후보가 이른바 식사비 대납 의혹과 관련해 "선거에 영향을 주기 위해 (의혹을 제기한 측에서 진술 등을) 조작한 것으로 판단하고 있다"며 정치적 음모라고 주장했다.

이 후보는 11일 공개된 머니투데이 공식 유튜브 채널M의 '터치다운the300'에 출연해 "이번 의혹은 민주당 경선(8~10일) 직전에 제기됐다. 경선 중에는 추가 의혹이 나왔다"며 이같이 말했다.

이 후보는 지난달 7일 이른바 식사비 대납 의혹에 휩싸였다. 민주당 윤리감찰단은 정 대표 지시로 즉각 조사에 착수했고 이튿날 '혐의없음' 결론을 내렸다. 경찰은 관련 고발장이 접수돼 수사를 진행 중이다.

이 후보는 "오죽했으면 경찰에 거짓말 탐지기라도 사용해 제발 수사를 빨리 진행해달라고 했다. CCTV만 공개되면 될 일 아니냐고 물었으나 (경찰 설명에 따르면) 식당 CCTV가 복원이 쉽지 않다고 하더라"라며 "(정책에 관해 설명해달라고 해서) 설명하고 질의응답 한 뒤 제 식사비 값만 내고 먼저 나왔다. 이후 식사비를 누가 낸 지 도대체 내가 어떻게 알 수 있겠나"라고 거듭 무고함을 주장했다.

민주당 전북지사 경선 과정에서 김관영 전북지사가 전격 제명 결정이 난 바 있어 정치권 일각에선 이 후보가 정 대표 측근이라는 이유로 윤리감찰단으로부터 특혜를 받은 것이 아니냐는 의심을 제기했다.

이 후보는 이를 두고 "제가 아는 정 대표는 무계파주의자이자 원칙주의자다. (지난해 당 대표 선거에서) 자신을 도왔다고 해서 잘못을 저지른 사람을 봐주거나 할 사람이 절대 아니다"라며 "(특혜 의심을) 키우는 분들이 있는 것 같다. 의심을 키웠을 때 득이 되는 분들이지 않겠나"라고 했다.