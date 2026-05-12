이광재 "늦게 뛰어든 만큼 도움 절실…주변에 많이 알려달라"

[서울=뉴시스] 김근수 기자 = 이광재 더불어민주당·하남갑 국회의원 후보가 10일 오전 경기 하남시 이광재 후보자 캠프사무소에서 열린 캠프 개소식에서 발언하고 있다. (사진= 이광재 캠프 제공) 2026.05.10. [email protected] *재판매 및 DB 금지 /사진=김근수

이광재 더불어민주당 경기 하남갑 국회의원 후보가 "(이광재가 하남에 출마했다는 것을) 아는 분들은 많이 연락해주시길 절실하게 말씀드린다"고 호소했다.

이 후보는 12일 유튜브 '김어준의 뉴스공장' 전화 인터뷰에서 "이광재 개인의 선거가 아닌, 4년동안 경제 성장 일자리를 만들기 위해 이광재를 도와준다는 힘을 보태서 (주변에) 전화를 많이 해달라"며 이같이 말했다.

이 후보는 민주당 재보궐선거 후보 중 가장 늦게 공천이 확정됐다. 지역구에 알려질 시간 자체가 부족했던 만큼 지지자들이 나서 이 후보의 출마 사실을 퍼트려달라는 취지다.

이 후보는 유세 현장 분위기를 묻는 진행자 질문에 "윤어게인은 안 된다고 하고, 이재명 정부가 일하게 도와줘야 하지 않겠냐는 여론이 있다"며 "(하남에) 산적한 일이 많은데 이광재가 일은 잘할 것 같다는 말을 많이 듣는다"고 답했다.

그는 지역구 유권자들에게 "저는 청와대, 국회의원 3번, 강원지사를 했다. 산적한 문제를 선거 뒤에 하겠다는 게 아니라 선거 때부터 이미 하고 있다"며 "이광재의 손을 잡아달라"고 요청했다.

이어 "가장 큰 현안인 위례-신사-감일까지 연장하는 GTX 노선에 대한 긍정적인 진전 얘기가 있었고 오늘은 어린이병원과 24시간 약국 현실화에 대해 간담회를 통해 논의할 예정"이라며 "선거 과정에 이미 일을 하고 현실로 만들 수 있다. 일 할 수 있는 이광재를 통해 함께 웃고 울고 전진하자"고 말했다.

이 후보는 끝으로 "강남보다 하남, 해냄 이광재에게 힘을 주시고 손 잡아주시길 바란다"며 "혼신의 힘을 다하겠다. 하남을 땀으로 적시겠다"고 강조했다.