송언석 "이재명 대통령 죄지우기 시도, 결국 정권 패망으로 끝날 것"

[서울=뉴시스] 고승민 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 12일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.05.12. [email protected] /사진=고승민

송언석 국민의힘 원내대표가 이재명 대통령의 죄지우기 시도가 결국 정권의 패망으로 끝날 것이라고 경고했다.

송 원내대표는 12일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 "전날 대검 감찰위원회가 이 대통령의 대북송금 사건을 수사했던 박상용 검사를 불러 징계여부를 심의했다"며 "며칠 전에는 서울고검에서 재판에서 증거로도 채택되지 않는 거짓말 탐지기 결과를 근거로 해서 연어, 술 파티가 있었다는 억지 끼워맞추기식 결론을 내렸다. 검찰이 정치보복 도구로 전락할지 국민과 함께 지켜보겠다"고 밝혔다.

송 원내대표는 "이재명 정권은 5개 재판을 모조리 공소취소로 없애버리기 위한 특검 도입에 몰두하고 있다"며 "공소취소 특검은 이 대통령의 재판을 없애는 것이 목적이지만본인을 수사하고 기소했던 검사, 유죄 판결을 내린 판사, 그리고 법정에서 불리한 진실을 증언한 증인들에 대한 보복 수사의 목적도 포함돼 있는 것으로 보인다"고 지적했다.

송 원내대표는 "이미 민주당은 공소취소 국정조사에서 자기들 입맛에 안맞는 증언한 31명 증인들을 위증죄로 무더기 고발했다"며 "오로지 권력을 남용해 정치보복에만 혈안이 돼 있다"고 했다.

송 원내대표는 "국민을 위해 봉사하고 헌신해야 할 국가기관들을 대통령 한 사람의 범죄 세탁과 정치 보복에 총동원해 이재명 범죄 없애기 도구로 전락시키고 있다"며 "하지만 나치와 일제의 총력전이 결국 처절한 패망으로 끝났듯, 이재명 범죄 지우기 총력전도 결국 정권의 패망으로 끝날 것을 엄중히 경고한다"고 덧붙였다.