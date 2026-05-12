한화, 루마니아 방산전시회 참가…첨단 무인화 솔루션 제시

'BSDA 2026' 한화 부스./사진=한화

한화에어로스페이스와 한화시스템은 이달 13일부터 15일까지 루마니아 부쿠레슈티에서 열리는 발칸 지역 최대 규모 전시회 'BSDA 2026'에 참가한다고 12일 밝혔다.

한화에어로스페이스는 이번 전시에서 다목적무인차량 아리온스를 비롯해 그룬트와 테미스-K 등 첨단 지상 무인차량(UGV) 포트폴리오를 제시한다. 그룬트는 한화에어로스페이스가 독자 개발한 다목적 무인차량 아리온스멧의 성능개량형 모델이다. 테미스-K는 에스토니아 밀렘 로보틱스와 협력해 개발된 궤도형 무인차량이다. 한화에어로스페이스는 밀렘 로보틱스와 협력해 테미스-K보다 큰 중형 궤도 형식의 UGV도 개발 중이다.

한화에어로스페이스는 BSDA 개막 전날인 12일 루마니아 군 관계자 등을 대상으로 그룬트와 테미스-K 등을 활용한 'UGV 유무인복합(MUM-T)' 성능 시연을 진행했다. 루마니아는 유럽 등 국제정세 급변에 따라 유럽 각국이 무인 전투체계 도입을 확대하는 상황에서 현재 UGV 도입 사업을 추진 중이다. 이번 시연은 정찰·보급 등 복합 임무 수행과 함께 유무인 협업 운용 개념을 중심으로 구현했다.

아울러 한화에어로스페이스는 부스에 K9A1 자주포 실물과 다연장 유도미사일 천무 등 화력체계와 장거리 지대공 유도무기(L-SAM), 단거리방공무기체계(H-SHORAD) 등 방공체계를 마련했다.

한화시스템은 항공기, 차량, 열차 등 표적 식별은 물론 재난∙재해 발생 시 피해 규모 산정이 가능한 AI 기반 위성 영상분석 솔루션을 선보인다. 인공지능(AI) 위성 영상분석 솔루션을 무기체계와 함께 활용하면 전장상황 인식 및 정밀타격 능력을 극대화할 수 있다. 또 AI 기반의 스마트배틀십(SBS)과 자율항법으로 기뢰를 탐지해 자폭으로 제거할 수 있는 차세대 기뢰제거처리기도 전시한다.

한화 관계자는 "유럽이 재무장과 안보 환경 변화에 대응하는 상황에서 미래 기술과 현지생산 시스템 등을 기반으로 지역 안보 수요에 적극 부응할 것"이라고 말했다.