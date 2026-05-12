친한계 박정하 "장동혁 '영남권 선전=내 덕'…결국 '졌잘싸' 포석"

(울산=뉴스1) 조민주 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 11일 국민의힘 울산시당사에서 열린 선대위 발대식 및 후보자 공천장 수여식에 참석해 김두겸 울산시장 후보, 김태규 남구갑 보궐선거 국회의원 후보와 손을 맞잡고 있다. 2026.5.11/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(울산=뉴스1) 조민주 기자

박정하 국민의힘 의원이 최근 장동혁 국민의힘 대표의 영남권 집중 지원 유세 배경에 대해 "자신의 노선이 맞았다는 점을 강조하려는 행보"라는 취지의 주장을 폈다.

박 의원은 12일 MBC라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 장 대표의 최근 행보와 관련해 "공소취소 특검이나 국민들이 불편해하는 부분들, 선거가 임박하면서 지지층이 결집하는 상황을 가지고 '이건 내 노선이 맞았다'고 주장하려고 하는 것"이라고 말했다.

이어 "애초에 시작할 때는 서울하고 부산만 이겨도 이긴 거라고 얘기하지 않았느냐"며 "지금 경남·대구·경북·울산 이런 지역이 조금 흔들리니까 '이건 내 덕이다'라고 할 수 있는 것"이라고 했다. 그러면서 "그러면 결국 '졌잘싸'(졌지만 잘 싸웠다)가 되는 것"이라고 주장했다.

박 의원은 최근 당내에서 제기되는 장 대표 책임론이 전국 단위로 확산하고 있다고 주장했다. 박 의원은 "영남권도 비슷하다"며 "대구·경북이나 부산·경남 지역 사람들도 다 이구동성으로 똑같은 소리를 한다"고 말했다.

또 "우리 당내 많은 의원들이 얘기를 안 하는 게 문제"라며 "지금 얘기하면 내부총질이라고 하는 분위기 때문에 말을 못하고 있는 것"이라고 했다. 이어 "'대안과미래' 모임에서도 장 대표에게 여러 번 요구하고 면담도 했지만 전혀 받아들이지 않았다"며 "변화하지 않을 것 같으니 의원들도 괜한 소리를 해봐야 소용없다고 생각하는 것"이라고 주장했다.

박 의원은 장 대표의 최근 강경 행보에 대해서도 "지지층이 결집하는 걸 보고 '뭐가 될 수도 있겠구나'라는 착시에서 시작되는 것 아닌가 싶다"고 말했다. 최근 강경 성향 인사들을 대표 특보로 임명한 데 대해서는 "지금까지 해왔던 스탠스를 그대로 유지하겠다는 것"이라며 "오히려 더 강화하겠다는 사인 아닌가 싶다"고 했다.

당내 후보들의 불만이 공개적으로 분출될 가능성도 거론했다. 박 의원은 "후보 등록이 되고 선거운동이 시작되면 저런 식의 불만 분출이 상당히 있을 것"이라며 "당이 주고 있는 리스크가 너무 크고 그 부담 때문에 당선이 안 된다고 느끼면 '저 살려달라'는 소리가 나올 수밖에 없다"고 말했다.